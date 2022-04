Την «σφραγίδα έγκρισης» από τον ίδιο τον Μάικλ Τζόρνταν πήρε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ενόψει την ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων για την ανάδειξη του για τον MVP του NBA για την φετινή σεζόν.

Η σεζόν στο ΝΒΑ φτάνει στο τέλος της και η κανονική περίοδος που είναι και ως εκ τούτου, το «κυρίως πιάτο» για τη στέψη του επόμενου MVP, εκεί που ο άσσος των Μιλγουόκι Μπακς έχει δείξει ότι είναι ατρόμητος.

Michael Jordan thinks Giannis is the MVP. That's all I needed to know pic.twitter.com/mmK9kiiGce