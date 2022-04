Εκτός ελέγχου παραμένει η κατάσταση στη Σανγκάη μετά το αυστηρό lockdown που έχει επιβληθεί υπό τον φόβο διασποράς του κορωνοϊού.

Την Πέμπτη (14/4) εξαγριωμένοι πολίτες στη γειτονιά «New Pudong» βγήκαν στους δρόμους για να διαμαρτυρηθούν επειδή οι Αρχές καταλαμβάνουν τα σπίτια τους και τα μετατρέπουν σε χώρους καραντίνας για ασθενείς Covid.

Τα βίντεο είναι χαρακτηριστικά της κατάστασης που επικρατεί στην πόλη των 25 εκατ. ατόμων όπου τα πράγματα έχουν ξεφύγει.

Αστυνομικοί, ντυμένοι με στολές Covid, συγκρούονται με το εξαγριωμένο πλήθος και προχωρούν σε συλλήψεις πολιτών. Την ίδια ώρα, κάποιοι άλλοι ουρλιάζουν και βιντεοσκοπούν με τα κινητά τους τα όσα συμβαίνουν.

🔻 the police dragged protesters away and detained them



4/n pic.twitter.com/g91W0JVNwb — Byron Wan (@Byron_Wan) April 14, 2022

Την ίδια στιγμή, εκκλήσεις βοήθειας των εγκλωβισμένων κατοίκων που καταγγέλλουν ότι πεινούν και ότι δεν έχουν από πού να περιμένουν βοήθεια κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ρεπορτάζ κάνουν λόγο για οδηγούς φορτηγών με φορτία τροφίμων που αρνούνται να πάνε στη Σαγκάη, γιατί φοβούνται ότι δεν θα μπορέσουν να ξαναφύγουν από εκεί.

Meanwhile in China's #Shanghai, Municipal Party Committee Li Qiang Jin was visiting the lockdown situation in the residential district. When they're filming down in the street, suddenly the residents from their homes desperately shouted "help, help, help, we have nothing to eat". pic.twitter.com/IsUgN550uq April 12, 2022

Food supplies in #Shanghai have become scarce, and so are the delivery slots. People are waking up as early as 5:30am to try their luck in ordering goods. This is one way to do it. pic.twitter.com/2JqgXYcWob — Kadri 裘凯琳 (@kadrikarolin) April 7, 2022

