Τον γύρο του κόσμου κάνουν τις τελευταίες ώρες φωτογραφίες που δημοσιεύθηκαν στα social media και υποτίθεται ότι δείχνουν το φλεγόμενο Moskva λίγο πριν βυθιστεί.

Θα πρέπει ωστόσο να σημειωθεί ότι μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί η αυθεντικότητά τους.

Οι εν λόγω φωτογραφίες, που δημοσιεύονται και από δυτικά ΜΜΕ, φέρονται να δείχνουν το καταδρομικό Moskva αμέσως μετά το χτύπημα, να φλέγεται.

Εχουν δημοσιευτεί ακόμη φωτογραφίες που φέρονται να δείχνουν το Moskva να έχει υποστεί ζημιές και να είναι έτοιμο να βυθιστεί.

