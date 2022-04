Ισχυρός σεισμός μεγέθους 4,9 Ρίχτερ σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης (26/4) στην Κύπρο σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο.

Το επίκεντρο του σεισμού ήταν στα 22 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Πάφου και στα 56 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Λευκωσίας.

Το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 60 χιλιόμετρα.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για ζημιές ή τραυματισμούς.

