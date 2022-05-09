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09.05.2022 18:01

Χρήστος Χολίδης: «Τραγουδάω καλύτερα, όταν έχω χωρίσει»

09.05.2022 18:01
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Ο γνωστός τραγουδιστής Χρήστος Χολίδης παραχώρησε συνέντευξη όπου και μίλησε για τη δύσκολη περίοδο που πέρασε λόγω της καραντίνας, ενώ αναφέρθηκε και στο Survivor.

Ο γνωστός τραγουδιστής μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Love It» και δήλωσε αρχικά, για την καραντίνα: «Στην περίοδο της καραντίνας, εγώ προσωπικά πέρασα πολύ άσχημα. Άκουγα παιδιά να λένε πως βρήκαν τον εαυτό τους και είναι καλά. Εγώ δεν είχα χάσει κάτι από τον εαυτό μου, μια χαρά ήμουν».

«Πρέπει να εφεύρω καινούργιες λέξεις για να πω πόσο άσχημα πέρασα. Τόσο πολύ. Στη ζωή μου δεν έχω περάσει ποτέ χειρότερα», συμπλήρωσε.

Στη συνέχεια, ο τραγουδιστής μίλησε για όσα τον εμπνέουν στη μουσική. Όπως είπε, σίγουρα μία από τις εμπνεύσεις του δεν είναι ο έρωτας, όπως ισχύει σε άλλες περιπτώσεις.

«Δεν είναι έμπνευση ο έρωτας, το αντίθετο ισχύει. Ο χωρισμός είναι το καλύτερο από όλα. Φυσικά και τραγουδάω καλύτερα, όταν έχω χωρίσει», δήλωσε χαρακτηριστικά.

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