ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ρενάτο Λέκκα ΡΕΝΑΤΟ ΛΕΚΚΑ

22.05.2022 13:44

Συνέδριο ΠΑΣΟΚ – Δούκας: «Η κυβέρνηση απέτυχε στην ενεργειακή κρίση, ρίχνει χρήματα σε βαρέλι χωρίς πάτο»

22.05.2022 13:44
pasok

Επίθεση στην κυβέρνηση για την διαχείριση της ενεργειακής κρίσης έκανε από το βήμα του Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής ο Τομεάρχης Ενέργειας Χάρης Δούκας

Ο Αναπληρωτής Καθηγητής στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου  είπε πως «η μόνη πολιτική της Κυβέρνησης είναι επιδοματικού χαρακτήρα πολιτικές – που ουσιαστικά επιδοτούν την υπερ κερδοσκοπία τραβώντας χρήματα από παντού, και ρίχνοντας τα σε ένα βαρέλι χωρίς πάτο»

«Είμαστε από την αρχή της κρίσης, τον Αύγουστο του 2021, μονίμως στις πιο ακριβές χώρες στην τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας στην ελληνική χονδρεμπορική αγορά. Στις πιο ακριβές σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Στις πρώτες θέσεις στα προβλήματα ενεργειακής φτώχειας. Δεν λειτούργησε καμία ρύθμιση της αγοράς , που αφέθηκε τελείως ελεύθερη να υπερ-κερδοσκοπεί», είπε ο Τομεάρχης Ενέργειας του ΠΑΣΟΚ. 

«Δεν υπήρξε κανένα έλεγχος και εποπτεία με αποτέλεσμα να γίνει πάρτι στις τιμές και στον πληθωρισμό. Αυξάνει το πετρέλαιο στις παγκόσμιες αγορές, αυξάνει αμέσως η τιμή στις αντλίες. Μειώνεται στις αγορές, δεν περνάει (ή περνάει πολύ αργά) στην αντλία. Δεν υπήρξαν δημοσιονομικά μέτρα, όπως μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσής στα Καύσιμα, Του ΦΠΑ σε βασικά είδη. Και δείχνει απολύτως αδύναμη να προβάλει οποιαδήποτε αντίσταση στις ορέξεις των αγορών και των υπερ κερδοσκόπων», συμπλήρωσε ο Χάρης Δούκας. 

«Είμαστε οι μόνοι που είπαμε ξεκάθαρα για φορολόγηση των υπερκερδών όλων των ενεργειακών εταιριών – όχι μονό των ηλετροκπαραγωγών αλλά και των πετρελαιοεδιών και του φυσικού αερίου είμασταν εμείς. Οι μόνοι που καταργούμε με ρύθμιση τη ρήτρα αναπροσαρμογής, με το πλαφόν στη λιανική. Με την πρότασή μας, που μπορεί να εφαρμοστεί χωρίς καμία έγκριση από την ευρωπαϊκή επιτροπή, πληρώσουν επιτέλους και οι εταιρίες το μερίδιο ευθύνης που τους αναλογεί, είμαστε εμείς, το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής», συμπλήρωσε ο κ. Δούκας. 

«Η νέα ενεργειακή πολιτική συνδέεται άρρηκτα με την οικονομία, τη κοινωνία, τις ανισότητες, τις γεωπολιτικές αναταράξεις. Πρέπει να είναι στον πυρήνα μιας προοδευτικής-σοσιαλδημοκρατικής στρατηγικής. Και όταν λέμε Πρόοδος, πρέπει να σημειώσουμε πως η πρόοδος δεν είναι ποτέ δεδομένη, ούτε είναι γραμμική. Χρειάζεται πολύ δουλειά και μια νέα γενιά προοδευτικών ιδεών και πολιτικών προγραμμάτων για να απαντήσουν σε ένα κόσμο διαρκώς μεταβαλλόμενο. Και κοινή δράση για να προχωρήσουμε όλοι μαζί στην αλλαγή», κατέληξε ο Τομεάρχης Ενέργειας του ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής.

