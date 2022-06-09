Καρκίνος του προστάτη: Τι πρέπει να προσέχουν όσοι πίνουν γάλα

Η κατανάλωση γάλακτος μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο ενός άνδρα για καρκίνο του προστάτη, σύμφωνα με νέα έρευνα.

Μια μεγάλης κλίμακας μελέτη έδειξε ότι όσοι πίνουν τουλάχιστον 350 ml γάλα την ημέρα μπορεί να έχουν 25% περισσότερες πιθανότητες να αναπτύξουν καρκίνο του προστάτη.

Αυτό είναι σε σύγκριση με όσους καταναλώνουν λιγότερο από 120 ml γάλα σε ολόκληρη εβδομάδα. Ερευνητές από το πανεπιστήμιο Loma Linda προσθέτουν ότι το γάλα περιέχει διεγερτικά, που τροφοδοτούν τη διαίρεση των κυττάρων. Οι επιστήμονες προτρέπουν τους λάτρεις του γάλακτος να στραφούν σε φυτικές ποικιλίες, όπως γάλα από σόγια και βρώμη.

Το περίεργο είναι, ότι δεν διαπίστωσαν παρόμοια συσχέτιση μεταξύ του καρκίνου του προστάτη και του γιαουρτιού, ή του τυριού. Οι συγγραφείς της μελέτης εξηγούν ότι δυνητικά επιβλαβείς ορμόνες και πρωτεΐνες είναι παράγωγα του γάλακτος κατά τη διάρκεια της ζύμωσης. Ο επικεφαλής συγγραφέας, καθηγητής Gary Fraser, λέει ότι το φαινόμενο αυτό συμβαίνει σε ζωικά γάλατα τόσο με πλήρη λιπαρά, όσο και με μειωμένα και χωρίς λιπαρά.

“Τα ευρήματά μας προσθέτουν σημαντικό βάρος σε στοιχεία από άλλες έρευνες, που βρήκαν τα γαλακτοκομικά προϊόντα ως τροποποιήσιμο παράγοντα κινδύνου για καρκίνο του προστάτη”, είπε ο Fraser.

Τα ευρήματα προέρχονται από σε πάνω από 28.000 άνδρες στις ΗΠΑ, τους οποίους οι ερευνητές παρακολούθησαν για οκτώ χρόνια κατά μέσο όρο. Ο κάθε συμμετέχων ήταν αρχικά απαλλαγμένος από καρκίνο. Μέσα από ερωτηματολόγια συχνότητας πρόσληψης τροφών αποκάλυψαν ότι η κατανάλωση γαλακτοκομικών και ασβεστίου μεταξύ αυτών των ανδρών διέφερε πολύ.

Μέχρι το τέλος της περιόδου της μελέτης, τα κρατικά μητρώα καρκίνου έδειξαν 1.254 νέες περιπτώσεις καρκίνου του προστάτη μεταξύ των συμμετεχόντων. Οι ερευνητές διαχώρισαν το μη-γαλακτοκομικό ασβέστιο από ξηρούς καρπούς, σπόρους, πράσινα λαχανικά, όσπρια, φρούτα και εμπλουτισμένα δημητριακά από το ασβέστιο από γαλακτοκομικά τρόφιμα.

Καρκίνος του προστάτη και γάλα: Τα δύο τρίτα ενός φλιτζανιού είναι ο “μαγικός αριθμός”

Είναι ενδιαφέρον ότι τα αποτελέσματα δεν έδειξαν ομοιόμορφη αύξηση του κινδύνου μεταξύ των ανδρών με σταδιακά μεγαλύτερη πρόσληψη γαλακτοκομικών. Με άλλα λόγια, η αύξηση της πρόσληψης γαλακτοκομικών κατά 50 ml την φορά δεν απέφερε τις ίδιες αυξήσεις κινδύνου καθώς οι μερίδες μεγάλωναν.

“Η αύξηση του κινδύνου ξεκινάει ουσιαστικά όταν φτάσετε στα 150 ml, δηλαδή περίπου τα δύο τρίτα ενός φλιτζανιού γάλα την ημέρα. Είναι λες και κάποια βιολογική ή βιοχημική οδός να παρουσιάζει κορεσμό με περίπου δύο τρίτα φλιτζανιού γάλα την ημέρα”, ανέφεραν οι ερευνητές.

Προηγούμενες μελέτες μπορεί να είχαν χάσει αυτήν την ανομοιόμορφη αύξηση του κινδύνου μεταξύ της κατανάλωσης γαλακτοκομικών προϊόντων και του καρκίνου του προστάτη, εάν οι περισσότεροι από εκείνους τους συμμετέχοντες έπιναν ήδη περισσότερο από ένα φλιτζάνι γάλα την ημέρα. Αυτή η μελέτη επέτρεψε στους ερευνητές να συγκρίνουν ένα ευρύ φάσμα κατανάλωσης γαλακτοκομικών, συμπεριλαμβανομένων πολύ χαμηλών επιπέδων. Τα δεδομένα παρείχαν ελάχιστα στοιχεία για συσχέτιση μεταξύ της πρόσληψης ασβεστίου και του καρκίνου του προστάτη.

“Μια ερμηνεία είναι ότι τα γαλακτοκομικά τρόφιμα, ή κάποιος στενά συνδεδεμένος άγνωστος παράγοντας κινδύνου, σχετίζεται αιτιολογικά με τον κίνδυνο καρκίνου του προστάτη”, εξηγεί ο Fraser.

Η περιεκτικότητα του γάλακτος σε ορμόνες φύλου ίσως είναι το κλειδί στην όλη υπόθεση. Έως και το 75% των αγελάδων, που παράγουν γάλα, είναι ταυτόχρονα έγκυες και ο καρκίνος του προστάτη ανταποκρίνεται στις ορμόνες. Επιπλέον, προηγούμενες αναφορές έχουν συσχετίσει την πρόσληψη γαλακτοκομικών και άλλων ζωικών πρωτεϊνών με υψηλότερα επίπεδα μιας ορμόνης (του αυξητικού παράγοντα-1, ή IGF-1) που μοιάζει με ινσουλίνη, και η οποία πιστεύεται ότι προάγει ορισμένους καρκίνους, συμπεριλαμβανομένου εκείνου του προστάτη.

Και ο καρκίνος του μαστού συνδέεται με την κατανάλωση γάλακτος

Η ίδια ομάδα εντόπισε πρόσφατα μια σχέση μεταξύ της κατανάλωσης γάλακτος και του καρκίνου του μαστού στις γυναίκες.

“Οι παραλληλισμοί μεταξύ του καρκίνου του μαστού στις γυναίκες που δημοσιεύτηκαν πριν από ένα χρόνο και αυτού του άρθρου που αφορά τους άνδρες, είναι εντυπωσιακοί. Φαίνεται πιθανό να λειτουργούν οι ίδιοι βιολογικοί μηχανισμοί”, λέει ο επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης.

Καθώς περαιτέρω μελέτες διερευνούν το πώς η κατανάλωση γαλακτοκομικών θα μπορούσε να αυξήσει τον κίνδυνο καρκίνου του προστάτη, συμβουλεύει τους άνδρες με οικογενειακό ιστορικό καρκίνου του προστάτη, ή άλλους παράγοντες κινδύνου, να είναι προσεκτικοί σχετικά με την κατανάλωση ακόμη και μετρίων επιπέδων ζωικού γάλακτος ως μέρος της διατροφής τους, έως ότου αυτό διευκρινιστεί όλο αυτό.

“Εάν πιστεύετε ότι διατρέχετε υψηλότερο από τον μέσο όρο κίνδυνο, στραφείτε σε εναλλακτικές λύσεις όπως γάλα από σόγια, βρώμη ή από άλλες μη ζωικές πηγές”, καταλήγει ο καθηγητής Fraser.

