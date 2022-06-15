ΔΕΠΑ: Επιβεβαίωση της σκοπιμότητας για τον αγωγό EastMed

Σε εκ νέου επιβεβαίωση της σκοπιμότητας κατασκευής του αγωγού φυσικού αερίου EastMed προχώρησε ο ανεξάρτητος πάροχος διασφάλισης και διαχείρισης κινδύνων DNV, όπως ενημέρωσε σήμερα ο ΔΕΠΑ Διεθνών Έργων.

Η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε με βάση τα δεδομένα που παρείχε ο Φορέας Υλοποίησης IGI Poseidon.

Η IGI Poseidon ολοκληρώνει επί του παρόντος τις δραστηριότητες ανάπτυξης του Έργου και στοχεύει στην πλήρωση των προϋποθέσεων για μια θετική Τελική Επενδυτική Απόφαση (FID) εντός του 2022.

«Το σημαντικό αυτό βήμα επιτεύχθηκε χάρη στις προσπάθειες του Φορέα Υλοποίησης του Έργου και τη συνεχή υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, παρά τον αντίκτυπο της πανδημίας στις δραστηριότητες του 2020», σημειώνει η ΔΕΠΑ Διεθνών Έργων.

Ο Santiago Blanco, εκτελεστικός αντιπρόεδρος και περιφερειακός διευθυντής για τη Νότια Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή, την Αφρική και τη Λατινική Αμερική, Ενεργειακά Συστήματα της DNV, τόνισε: «Έργα όπως ο EastMed ωφελούνται από την εκτεταμένη εμπειρία μας στην ανάπτυξη τεχνολογίας και την επιθεώρηση έργων αγωγών φυσικού αερίου σε μεγάλο και πολύ μεγάλο βάθος καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους. Τις τελευταίες δεκαετίες, η DNV έχει συμμετάσχει σε μια σειρά εξαιρετικά επιτυχημένων έργων, όπως ο αγωγός μεγάλης διαμέτρου Perdido Norte και ο αγωγός Tahiti-Amberjack στον Κόλπο του Μεξικού, συμβάλλοντας στην παγίωση και την αναβάθμιση των προτύπων ασφάλειας και ακεραιότητας για τους υπεράκτιους αγωγούς – γι’ αυτό και η πλειοψηφία των υφιστάμενων και των νέων έργων σχεδιάζεται σύμφωνα με το πρότυπό μας».

Ο Fabrizio Mattana, διευθύνων σύμβουλος της IGI Poseidon, δήλωσε: «Ο αγωγός EastMed, μαζί με τον αγωγό Poseidon, είναι το πιο ώριμο έργο στην περιοχή της Μεσογείου, καθώς βρίσκεται πλέον στην τελική φάση σχεδιασμού και θα επιτύχει την έναρξη της εμπορικής του λειτουργίας το 2027. Θα συνδέσει άμεσα την Ευρώπη με τα κοιτάσματα φυσικού αερίου στη λεκάνη της Ανατολικής Μεσογείου, δημιουργώντας επίσης ευκαιρίες πρόσβασης σε νέες εγκαταστάσεις παραγωγής υδρογόνου στην περιοχή αυτή. Το έργο θα παρέχει στην Ευρώπη μια νέα οδό εφοδιασμού με φυσικό αέριο, συμπληρωματική προς το LNG, ενισχύοντας την ενεργειακή ασφάλεια και τη διαφοροποίηση των πηγών. Η IGI Poseidon πιστεύει ακράδαντα στη σημασία αυτής της υλοποίησης, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ολόκληρης της περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου».

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Κωνσταντίνος Ξιφαράς, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της IGI Poseidon, πρόσθεσε: «Η επικαιροποίηση της σκοπιμότητας και της ωριμότητας του Αγωγού Eastmed είναι ένα σημαντικό βήμα, καθώς αναδεικνύει τον EastMed ως έργο-κλειδί για τη διαφοροποίηση της ΕΕ από το ρωσικό αέριο, συνδέοντας τις πηγές της Ανατολικής Μεσογείου με τις ευρωπαϊκές αγορές, μέσω ενός νέου ενεργειακού διαδρόμου».

