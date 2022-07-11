Ήρθε το χάπι που «γιατρεύει» το hangover: Τι πρέπει να ξέρουμε γι’ αυτό

Ένα χάπι που κυκλοφόρησε πρόσφατα στην αγορά υπόσχεται να αποτρέψει το hangover της επόμενης ημέρας, μετά από μία νύχτα με αρκετό αλκοόλ.

Ένα νέο φαρμακευτικό σκεύασμα, που κυκλοφόρησε πρόσφατα στην αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου και υποστηρίζει ότι μπορεί να αποτρέψει το hangover, έχει τραβήξει το ενδιαφέρον κοινού και ερευνητών.

Το νέο σκεύασμα προσέλκυσε το ενδιαφέρον του Ashwin Dhanda επίκουρου καθηγητή Ηπατολογίας στο Πανεπιστήμιο του Plymouth ο οποίος σε άρθρο του στο The Conversation παρουσιάζει το νέο χάπι καθώς και τις παγίδες που ενδεχομένως κρύβει.

Το χάπι απευθύνεται σε όσους θέλουν να αποφύγουν τις συνέπειες του hangover, μετά από μια νύχτα έντονης κατανάλωσης αλκοόλ.

Η νέα αυτή φαρμακευτική πρόταση της σουηδική εταιρεία Myrkl έχει τη φήμη ότι διασπά έως και το 70% του αλκοόλ που καταναλώνεται, μετά από 60 λεπτά. Αν, για παράδειγμα, κάποιος καταναλώσει, 50ml ενός ποτού με 40% περιεκτικότητα σε αλκοόλ (20ml καθαρού αλκοόλ), παίρνοντας το χάπι, μόλις τα 6ml αλκοόλ θα εισέλθουν στην κυκλοφορία του αίματος.

Το προβιοτικό συμπλήρωμα περιέχει δύο φιλικά προς το έντερο βακτήρια – τα Bacillus subtilis και Bacillus coagulans – που παράγονται από ζυμωμένο πίτουρο ρυζιού. Αυτά διασπούν φυσικά το αλκοόλ σε νερό και διοξείδιο του άνθρακα. Μια κάψουλα προστατεύει τα βακτήρια από τα φυσικά οξέα του στομάχου, ώστε να φτάσουν στο έντερο, όπου το αλκοόλ περνά στην κυκλοφορία του αίματος.

Η εταιρεία συνιστά τη λήψη δύο χαπιών, από μία έως 12 ώρες πριν την κατανάλωση αλκοόλ.

Εκτός από την απορρόφηση μειωμένης ποσότητα αλκοόλ, επιτυγχάνεται ταυτόχρονα μείωση των βραχυπρόθεσμων επιπτώσεων, όπως η ευφορία και το μειωμένο άγχος.

Μπορούν όμως πραγματικά αυτά τα χάπια να αποτρέψουν το hangover;

Το hangover δημιουργείται κυρίως λόγω της αφυδάτωσης που προκαλεί στον οργανισμό το αλκοόλ, προκαλώντας πονοκέφαλο. Η άμεση επίδραση του αλκοόλ στο στομάχι μπορεί επίσης να προκαλέσει στομαχόπονο και ναυτία. Το χάπι λειτουργεί μόνο αφότου το αλκοόλ περάσει από το στομάχι στο έντερο, επομένως δε μπορεί να αποτρέψει τις επιπτώσεις του αλκοόλ στο στομάχι.

Τα στοιχεία για το νέο χάπι βασίστηκαν σε μία δημοσιευμένη μελέτη. Στο πλαίσιο αυτής, 24 υγιείς νεαροί λευκοί ενήλικες κλήθηκαν να παίρνουν είτε δύο χάπια Myrkl, είτε εικονικά χάπια κάθε μέρα για επτά ημέρες. Στη συνέχεια, κατανάλωσαν μια μικρή ποσότητα αλκοόλ (50 – 90 ml) ανάλογα με το βάρος τους. Για τις επόμενες δύο ώρες, οι ερευνητές κατέγραφαν τα επίπεδα αλκοόλ στο αίμα τους.

Μέσα στα πρώτα 60 λεπτά, η ποσότητα αλκοόλ στο αίμα ήταν 70% χαμηλότερη σε όσους έλαβαν το νέο χάπι, συγκριτικά με όσους είχαν πάρει το εικονικό χάπι, γεγονός που υποστηρίζει την δράση του χαπιού. Η έρευνα, ωστόσο, άφησε αρκετά αναπάντητα ερωτήματα, καθιστώντας απαραίτητη την περαιτέρω μελέτη για την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων.

Ενδεικτικά, τα αποτελέσματα διέφεραν μεταξύ των συμμετεχόντων ατόμων, ενώ δεν εξετάστηκε η δράση τους σε άτομα που δεν είναι νέα και υγιή. Δεν απαντήθηκε, επιπλέον, αν επιδρά διαφορετικά σε άνδρες και γυναίκες, σε άλλες φυλές εκτός της καυκάσιας ή αν επηρεάζονται από τη λήψη άλλων φαρμάκων ή από την πρόσληψη φαγητού μαζί με αλκοόλ.

Δεν διευκρινίστηκε, επιπλέον, εάν είναι ασφαλή για άτομα με νόσους του εντέρου ή του ήπατος.

Είναι γνωστό ότι τα φιλικά βακτήρια του εντέρου τροποποιούνται από μακροχρόνιες ασθένειες, αλλά και από τον τρόπο ζωής (κάπνισμα, τακτική κατανάλωση αλκοόλ και δίαιτα), καθώς και το ότι το αλκοόλ απορροφάται διαφορετικά ανάλογα με το βάρος, το φύλο, τη σωματική δραστηριότητα και την κατανάλωση τροφής. Επομένως, οι παράγοντες αυτοί ενδέχεται να αλλάξουν τη δράση των χαπιών.

Τα προβιοτικά είναι ασφαλή και ευρέως διαθέσιμα, γι’ αυτό και τα νέα χάπια που λαμβάνονται προληπτικά είναι πιθανό να είναι ασφαλή για τους περισσότερους ανθρώπους. Ωστόσο, όταν άνθρωποι με διάφορες ασθένειες λαμβάνουν προβιοτικά, ενδέχεται να διαταραχθεί η φυσική ισορροπία των υγιών βακτηρίων του εντέρου, προκαλώντας λοίμωξη ή συμπτώματα του εντέρου.

Επομένως, ένα χάπι πριν από την κατανάλωση αλκοόλ, για να αποτρέψει το hangover της επόμενης μέρας, ίσως είναι ωφέλιμο για κάποιους ανθρώπους. Ωστόσο, με όλα τα αναπάντητα ερωτήματα που παραμένουν σχετικά με τα νέα χάπια, η καλύτερη θεραπεία για το hangover παραμένει η κατανάλωση λιγότερου αλκοόλ.

Διαβάστε επίσης:

Πόνος στη μέση: 7 κινήσεις που θα τον κόψουν «μαχαίρι»

Κυτταρίτιδα: Τι την προκαλεί – Πώς να την αντιμετωπίσετε

Τέταρτη δόση εμβολίου: Το ECDC ανακοίνωσε ποιοι πρέπει να την κάνουν