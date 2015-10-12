11 τρόποι να αντιμετωπίσετε το hangover (Μια που είναι και Τσαγκαροδευτέρα)

Διασκεδάσατε το Σαββατοκύριακο; Ήπιατε το… κάτι παραπάνω; Σερνόσαστε το πρωί της Δευτέρας για να σηκωθείτε;

Δείτε μερικούς τρόπους για να αντιμετωπίσετε το hangover:

1. Πιείτε νερό, αλλά όχι οποιοδήποτε νερό

Μια και το σώμα αφυδατώνεται στην προσπάθειά του να επεξεργαστεί το αλκοόλ, το νερό φαίνεται να είναι η προφανής θεραπεία, δεν είναι όμως όλα τα νερά το ίδιο.

Για να ενισχύσετε την αντιμετώπιση της αφυδάτωσης, προτιμήστε νερό πλούσιο σε μεταλλικά στοιχεία ή με πρόσθετους ηλεκτρολύτες, όπως αυτά που έχουν σχεδιαστεί για αθλητές. Πιείτε ένα μεγάλο ποτήρι πριν πάτε για ύπνο και φροντίστε να πίνετε άφθονο και το πρωί. Μπορείτε επίσης να δοκιμάσετε νερό καρύδας, το οποίο περιέχει ηλεκτρολύτες και μέταλλα.

2. Άλμη από τουρσί

Ναι, σωστά διαβάσατε, η άλμη από τουρσί μπορεί να βοηθήσει στο hangover. Το ξύδι που περιέχεται στην άλμη όπου έχει συσκευαστεί το τουρσί, ενισχύει τις ηπατικές λειτουργίες και βοηθά στην αποτοξίνωση. Εκτός αυτού, στη διαδικασία της ζύμωσης παράγεται ένα συγκεκριμένο είδος καταπραϋντικών βακτηρίων, που μπορούν να βοηθήσουν να ηρεμήσει ένα ερεθισμένο στομάχι.

3. Φρούτα

Η περιεκτικότητα των φρούτων σε νερό και ιχνοστοιχεία θα σας βοηθήσει να ενυδατωθείτε και να σταματήσει ο πονοκέφαλος. Υπάρχει ένα ένζυμο στα αχλάδια που εκτιμάται ότι μπορεί να βοηθήσει το σώμα να μεταβολίσει το αλκοόλ, ενώ και τα μούρα είναι πλούσια σε αντιοξειδωτικά και προσφέρουν προστασία από τις ελεύθερες ρίζες.

Αν δεν έχετε φρούτα, μπορείτε να πάρετε ένα πολυβιταμινούχο συμπλήρωμα που θα βοηθήσει στην εξουδετέρωση των ελεύθερων ριζών που παράγει το συκώτι για να μεταβολίσει το αλκοόλ.

4. Γιόγκα

Μπορείτε να πονάει όλο το μυϊκό σας σύστημα, αλλά η γιόγκα θα βοηθήσει να αυξηθεί η ροή του αίματος σε όλο το σώμα, και –κυρίως- στο συκώτι.

Όσο περισσότερο αίμα μεταφέρεται στο συκώτι, τόσο πιο γρήγορα μπορεί να μεταβολίσει το αλκοόλ .

Η εφίδρωση θα βοηθήσει να αποβληθούν οι τοξίνες μέσω του δέρματος, αλλά μπορεί να εντείνει την αφυδάτωση, οπότε βεβαιωθείτε ότι πίνετε άφθονο νερό.

5. Βιταμίνη C

Οι περισσότεροι άνθρωποι θέλουν ένα ανθρακούχο ποτό με γεύση πορτοκάλι το «επόμενο πρωί». Γιατί; Είναι το σώμα μας ζητά για τη βιταμίνη C. Η βιταμίνη C θα βοηθήσει το σώμα να συνέλθει από τις τοξίνες, καθώς επιταχύνει τον μεταβολισμό του αλκοόλ από το ήπαρ.

6. Φάτε ένα παραδοσιακό πρωινό

Ένα «κλασσικό» πρωινό θα βοηθήσει να αντικαταστήσει ορισμένα από τα χαμένα θρεπτικά συστατικά που χρειάζεται το σώμα για να αποτοξινώσει το αλκοόλ.

Ιδανικά επιλέξτε αυγά, επειδή είναι πλούσια σε κυστεΐνη, η οποία είναι απαραίτητη για να «αντιμετωπιστεί» η ακεταλδεΰδη».

Ένα υγιεινό σπιτικό πρωινό από αυγά ποσέ, πράσινα λαχανικά, ντομάτες στη σχάρα και ψωμί ολικής άλεσης είναι ό,τι πρέπει.

Τα φασόλια είναι μια καλή πηγή φυτικών ινών και φυλικού οξέως και πρωτεϊνών, που μπορούν να βοηθήσουν το σώμα, αποφύγετε όμως μπέικον και λουκάνικα.

7. Αποφύγετε το επιπλέον αλκοόλ

Παρά το γνωστό μύθο ότι μια μπύρα ή ένα κοκτέιλ το επόμενο πρωί είναι βοηθητικά, αυτό δεν ισχύει.

Αρχικά μπορεί η κατάναλωσή τους να μειώσει τον πονοκέφαλο, ωστόσο στη συνέχεια θα τον κάνει απλώς πιο δυνατό και μεγαλύτερο σε διάρκεια. Παράλληλα θα αφυδατώσει κι άλλο το σώμα και θα το επιβαρύνει με περισσότερες τοξίνες.

8. Ενεργός άνθρακας

Μπορεί να ακούγεται σαν μια περίεργη λύση, αλλά ο ενεργός άνθρακας χρησιμοποιείται στη θεραπεία δηλητηριάσεων, λόγω της ικανότητάς του να απορροφά τις τοξίνες .

Ωστόσο , θα ήταν ορθότερο να καταναλωθεί κατά τη διάρκεια ή λίγο μετά την κατανάλωση αλκοόλ, και όχι το επόμενο πρωί.

9. Ζωμός από κόκαλα

Θα μπορούσαν να τύχουν και χειρότερα πράγματα στη ζωή από το να πιείτε μερικά φλιτζάνια ζωμού από κόκαλα.

Αν το αντέχετε, χρησιμοποιείστε κόκαλα, λαχανικά και λίγο αλάτι.

Περιέχει πολλά ανόργανα συστατικά που απελευθερώνονται κατά το μαγείρεμα – και αυτά, μαζί με το αλάτι, βοηθάνε στην καταπολέμηση της κόπωσης και ενισχύουν τα επίπεδα ενέργειας. Παράλληλα, τα αμινοξέα βοηθούν στο να ηρεμήσει το έντερο.

10. Φάτε πριν πιείτε

Προκειμένου να γλιτώσετε το hangover, είναι σημαντικό να τρώτε πριν πιείτε, ώστε να επιβραδύνεται η απορρόφηση του αλκοόλ και να μειώνεται ο ερεθισμός του στομάχου.

Το παλιό «κόλπο» του ψωμιού που έχει βουτηχτεί στο λάδι ή ακόμη και μια κουταλιά σκέτο λάδι, είναι πάντα αποτελεσματικό.

11. Αποφύγετε τη ζάχαρη και προτιμήστε πρωτεΐνες

Είτε πριν, είτε κατά τη διάρκεια, είτε μετά την κατανάλωση αλκοόλ, αποφύγετε τη ζάχαρη σε ποτά και φαγητά, μια και κάνει «συνέργεια» με το αλκοόλ. Προτιμήστε πρωτεΐνες και μη επεξεργασμένους υδατάνθρακες, που αποδεσμεύουν αργά τη γλυκόζη. Αποφύγετε επίσης καφεΐνη και πικάντικα φαγητά, που θα επιδεινώσουν την αφυδάτωση και τον ερεθισμό του στομάχου.

(Πηγή: dailymail.com)