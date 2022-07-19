Θεσσαλονίκη: Στο νοσοκομείο ανήλικος που ήπιε βότκα – Συνελήφθη υπάλληλος ψιλικατζίδικου που του την πούλησε

Υπάλληλος σε κατάστημα ψιλικών συνελήφθη επειδή πούλησε μία φιάλη βότκα σε 15χρονο, την οποία ο ανήλικος κατανάλωσε μερικώς, με συνέπεια να μεταφερθεί αναίσθητος, από τους γονείς του, σε νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της περασμένης Κυριακής, στην περιοχή της Ανάληψης, στη Θεσσαλονίκη.

Ο 27χρονος υπάλληλος συνελήφθη με την αυτόφωρη διαδικασία για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο και οδηγείται στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης.

