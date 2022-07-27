Gov.gr Wallet: Πώς θα έχετε τη ψηφιακή ταυτότητα και το ψηφιακό δίπλωμα στο κινητό (Videos)

Παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη πραγματοποιείται αυτή την ώρα η παρουσίαση του Gov.gr Wallet, για την ψηφιακή ταυτότητα και το ψηφιακό δίπλωμα.

Πρόκειται για τη νέα επίσημη εφαρμογή για τη δημιουργία, την αποθήκευση και τον έλεγχο γνησιότητας των ψηφιακών αντιγράφων της αστυνομικής ταυτότητας και του διπλώματος οδήγησης στο κινητό μας τηλέφωνο.

Η παρουσίαση της εφαρμογής γίνεται από τους συναρμόδιους Υπουργούς Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκο Πιερρακάκη, Υποδομών και Μεταφορών Κώστα Καραμανλή και Προστασίας του Πολίτη Τάκη Θεοδωρικάκο.

Κατά την έναρξη της παρουσίασης ο Κυριάκος Πιερρακάκης είπε πως «θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλες και όλους. Ήταν μία μεγάλη και συλλογική προσπάθεια».

Στη συνέχεια πήρε το λόγο ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος ο οποίος μεταξύ άλλων ανέφερε ότι η ψηφιακή εφαρμογή αποτελεί μεγάλη διευκόλυνση τόσο για τους πολίτες όσο και την Ελληνική Αστυνομία.

Από την πλευρά του ο Κώστας Αχ. Καραμανλής δήλωσε ότι ένας από τους πρώτους στόχους της κυβέρνησης ήταν η μετάβαση του κράτους στην ψηφιακή εποχή έτσι ώστε να μειωθεί η γραφειοκρατία. Σύμφωνα με τον κ. Καραμανλή «τρία χρόνια μετά το στοίχημα της κυβέρνησης δικαιώνεται καθώς ο ψηφιακός μετασχηματισμός δεν μπορεί να αμφισβητηθεί από κανέναν. Αυτος ο μετασχηματισμός δεν ήταν εύκολος και αυτονόητος. Τίποτε δεν ήταν δεδομενο εάν δεν βγαίναμε από την ψηφιακό μεσαίωνα. Στο υπουργείο αλλάξαμε το πληροφοριακό του σύστημα μετά από 38 χρόνια».

Τα ψηφιακά αντίγραφα έχουν ακριβώς την ίδια ισχύ με τα έγχαρτα πιστοποιητικά εντός της χώρας, με μόνη εξαίρεση τα διεθνή ταξίδια. Με τον τρόπο αυτό, οι πολίτες μπορούν πλέον να χρησιμοποιούν το κινητό τους για οποιαδήποτε συναλλαγή τους εντός Ελλάδας, όπως ακριβώς χρησιμοποιούσαν ως τώρα την αστυνομική τους ταυτότητα και το δίπλωμα οδήγησής τους. Περαιτέρω, μέσα από την εφαρμογή αποκτούν τη δυνατότητα να υπογράφουν ψηφιακά έγγραφα ακόμα πιο εύκολα, γρήγορα και με μεγαλύτερη ασφάλεια, μέσω του docs.gov.gr.

Η εφαρμογή σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας – ΕΔΥΤΕ Α.Ε. (GRNET), εποπτευόμενο φορέα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Η άντληση όλων των απαραίτητων στοιχείων πραγματοποιείται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης.

Πώς κατεβάζουν οι πολίτες την εφαρμογή

Το Gov.gr Wallet είναι ήδη διαθέσιμο στα app stores των λογισμικών iOS και Android και η χρήση του θα είναι δυνατή τμηματικά σύμφωνα με το τελευταίο ψηφίο στον ΑΦΜ του πολίτη αρχής γενομένης σήμερα από τον αριθμό 1, την Πέμπτη το 2 κ.ο.κ.. Εναλλακτικά, οι πολίτες μπορούν να κατεβάσουν την εφαρμογή μέσω της σελίδας wallet.gov.gr.

Για την ασφαλή πρόσβαση στην εφαρμογή, η ταυτοποίηση του πολίτη γίνεται σε πρώτο επίπεδο με τους κωδικούς στο Taxisnet και κατόπιν με την καταχώρηση κωδικού μιας χρήσης (OTP – One Time Password), ο οποίος αποστέλλεται σε αριθμό κινητού τηλεφώνου που ανήκει επιβεβαιωμένα στον πολίτη. Για τον σκοπό αυτό ο πολίτης θα πρέπει πριν εισέλθει στην εφαρμογή:

– είτε να έχει καταχωρίσει τον αριθμό του κινητού του τηλεφώνου στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ) μέσω του notify.gov.gr,

– είτε να έχει βεβαιώσει ψηφιακά την υπογραφή του μέσω του gov.gr (Υπεύθυνη Δήλωση, Εξουσιοδότηση, Ψηφιακή Βεβαίωση Εγγράφου, Ιδιωτικό Συμφωνητικό).

Αφού αυθεντικοποιηθεί, ο πολίτης καλείται να δώσει άδεια για να λαμβάνει ειδοποιήσεις από την εφαρμογή, οι οποίες είναι απαραίτητες για την λειτουργία της λόγω του μηχανισμού συγκατάθεσης σε περίπτωση επαλήθευσης ενός ψηφιακού εγγράφου. Επιπλέον, έχει τη δυνατότητα να επιλέξει την ενεργοποίηση της δυνατότητας εύκολης πρόσβασης (quick login), η οποία παρέχεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές κάθε συσκευής.

Βήμα προς βήμα η διαδικασία για ψηφιακή ταυτότητα και ψηφιακό δίπλωμα

Αφού εισέλθει στο περιβάλλον της εφαρμογής, ο πολίτης μπορεί με ελάχιστα κλικ να δημιουργήσει και να αποθηκεύσει το ψηφιακό αντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας ή/και του διπλώματος οδήγησης του. Αρχικά επιλέγει ποιο έγγραφο θέλει να εκδώσει και κατόπιν λαμβάνει με SMS έναν κωδικό μιας χρήσης (OTP – One Time Password) τον οποίο και εισάγει στην εφαρμογή. Αμέσως μετά, το έγγραφο δημιουργείται και αποθηκεύεται στην εφαρμογή και στο wallet του κινητού τηλεφώνου. Η ίδια διαδικασία επαναλαμβάνεται εκ νέου για κάθε νέα έκδοση αντιγράφου.

Ποια στοιχεία περιλαμβάνονται στα ψηφιακά αντίγραφα

Τα ψηφιακά αντίγραφα του Gov.gr Wallet περιλαμβάνουν όλα τα στοιχεία που περιέχονται στις αστυνομικές ταυτότητες και τα διπλώματα οδήγησης αντίστοιχα. Ενσωματώνουν, επιπλέον, έναν κωδικό QR και έναν μοναδικό κωδικό εγγράφου, μέσω του οποίου πραγματοποιείται η επαλήθευση γνησιότητάς τους. Ειδικά, αναφορικά με το ψηφιακό αντίγραφο του διπλώματος οδήγησης, η φωτογραφία που θα εμφανίζεται αντλείται από το Μητρώο Δελτίων Αστυνομικών Ταυτοτήτων της Ελληνικής Αστυνομίας, συνεπώς θα είναι ίδια με της αστυνομικής ταυτότητας και όχι κατ’ ανάγκη ίδια με εκείνη του διπλώματος οδήγησης.

Η επαλήθευση γνησιότητας κάθε ψηφιακού αντιγράφου γίνεται με τον κωδικό QR του. Μόλις κάποιος σκανάρει τον κωδικό QR ενός πολίτη μέσω της ίδιας εφαρμογής Gov.gr Wallet, ο τελευταίος λαμβάνει ειδοποίηση από την εφαρμογή, προκειμένου να δώσει έγκριση στον ελεγκτή προκειμένου να επαληθεύσει τα στοιχεία του. Αφού ο πολίτης εγκρίνει τον έλεγχο, στην οθόνη της εφαρμογής εμφανίζεται ένας εξαψήφιος κωδικός τον οποίο πρέπει να υπαγορεύσει ή να επιδείξει στον ελεγκτή και εκείνος με τη σειρά του να τον καταχωρίσει στη δική του συσκευή. Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία, τότε και μόνο τότε τα στοιχεία του ψηφιακού αντιγράφου εμφανίζονται για μία και μόνο φορά στη συσκευή του ελεγκτή, χωρίς τη δυνατότητα αποθήκευσης.

Τι είναι το quick scan

Ο πολίτης έχει τη δυνατότητα να επιλέγει όποτε το επιθυμεί τη λειτουργία γρήγορης επαλήθευσης (quick scan). Μέσω της συγκεκριμένης λειτουργίας, ο πολίτης δίνει ουσιαστικά «προέγκριση» για τον επόμενο και μόνο έλεγχο, εφόσον αυτός πραγματοποιηθεί αποκλειστικά εντός των επόμενων πέντε λεπτών. Επιδεικνύοντας τον quick scan κωδικό QR ο έλεγχος πραγματοποιείται ταχύτερα, καθώς ο ελεγκτής αποκτά απευθείας πρόσβαση στα στοιχεία του πολίτη. Με τον τρόπο αυτό, ο πολίτης μπορεί να εξυπηρετηθεί αμεσότερα, ιδίως σε περιπτώσεις που παρατηρείται συνωστισμός ή που απαιτείται ταχύτητα, όπως π.χ. είσοδος σε συναυλίες, αεροπλάνα κ.α..

Δυνατότητα υπογραφής εγγράφων στο docs.gov.gr

Τέλος, μέσω του Gov.gr Wallet ο πολίτης μπορεί να υπογράφει ταχύτερα και ασφαλέστερα έγγραφα μέσω του docs.gov.gr. Συγκεκριμένα, εφόσον ο πολίτης έχει εγκαταστήσει στο κινητό του τηλέφωνο την εφαρμογή και έχει αποθηκεύσει την αστυνομική του ταυτότητα, θα μπορεί να επιλέξει και να εγκρίνει την έκδοση ενός ψηφιακού εγγράφου μέσω της εφαρμογής αντί να λάβει με SMS έναν κωδικό μιας χρήσης (OTP – One Time Password).

Τι ισχύει σε περίπτωση απώλειας ή αντικατάστασης έγχαρτων πιστοποιητικών

Εάν ο πολίτης δηλώσει την απώλεια της αστυνομικής του ταυτότητας είτε αυτοπροσώπως σε ένα Αστυνομικό Τμήμα είτε μέσω του gov.gr, τότε αυτόματα και άμεσα οποιοδήποτε ψηφιακό αντίγραφο έχει εκδοθεί ακυρώνεται. Το ίδιο ισχύει και εάν ο πολίτης δηλώσει την απώλεια του διπλώματος οδήγησης σε ένα Αστυνομικό Τμήμα, σε ένα ΚΕΠ ή στη Διεύθυνση Μεταφορών της αρμόδιας Περιφέρειας.

Σε περιπτώσεις που εκδίδεται νέα αστυνομική ταυτότητα ή νέο δίπλωμα οδήγησης για άλλον λόγο πέραν της απώλειας, τότε τα ψηφιακά αντίγραφα των παλαιότερων έγχαρτων πιστοποιητικών ακυρώνονται αυτόματα και πρέπει να εκδοθούν ψηφιακά αντίγραφα των νέων πιστοποιητικών, ακολουθώντας την ίδια διαδικασία για την αρχική τους έκδοση.

Σε περίπτωση απώλειας της συσκευής όπου είναι αποθηκευμένα τα ψηφιακά αντίγραφα, ο πολίτης μπορεί να ανακαλέσει την ισχύ των αποθηκευμένων ψηφιακών αντιγράφων μέσω της σχετικής υπηρεσίας στο gov.gr. Η ανάκληση των φυσικών αντιγράφων δεν ακυρώνει τα αντίστοιχα έγχαρτα πιστοποιητικά.

Απαραίτητες διευκρινίσεις

Η έκδοση ψηφιακών αντιγράφων επιτρέπεται μόνο εφόσον ο πολίτης κατέχει νόμιμα το αντίστοιχο έγχαρτο πιστοποιητικό. Ως εκ τούτου, σε περιπτώσεις προσωρινής ή οριστικής ανάκλησης ή κράτησης της αστυνομικής ταυτότητας ή/και του διπλώματος οδήγησης, τα μητρώα που διαλειτουργούν στην εφαρμογή ενημερώνονται αυτόματα, ώστε ο πολίτης να μην εκδίδει, αποθηκεύει ή χρησιμοποιεί τα αντίστοιχα ψηφιακά αντίγραφα.

Προϋπόθεση για τη χρήση του Gov.gr Wallet είναι η εγκατάσταση της εκάστοτε τελευταίας έκδοσης της εφαρμογής.

Επιπλέον, κάθε πολίτης μπορεί να αποθηκεύει τα ψηφιακά αντίγραφα μόνο σε μία συσκευή. Σε περίπτωση που προβεί σε έκδοση και αποθήκευση ψηφιακού αντιγράφου σε δεύτερη συσκευή, τότε τα προηγούμενα ψηφιακά αντίγραφα ανακαλούνται αυτόματα.

Τα ψηφιακά αντίγραφα έχουν εντός της ελληνικής επικράτειας ακριβώς την ίδια ισχύ με τα αντίστοιχα έγχαρτα πιστοποιητικά. Συνεπώς, από σήμερα οι πολίτες μπορούν να τα επιδεικνύουν αντί για την αστυνομική ταυτότητα ή το δίπλωμα οδήγησης. Κατ’ εξαίρεση, αναφορικά με τις συναλλαγές πολιτών με πιστωτικά ιδρύματα, με χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και με παρόχους υπηρεσιών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, τα ψηφιακά αντίγραφα θα ξεκινήσουν να έχουν ισχύ από την 1η Οκτωβρίου 2022.

Το ψηφιακό αντίγραφο ταυτότητας δεν συνιστά ταξιδιωτικό έγγραφο. Ως εκ τούτου, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε πτήσεις εσωτερικού, αλλά όχι σε διεθνείς πτήσεις ή σε μετακινήσεις εντός της ζώνης Σένγκεν.

Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις βρίσκονται στην εφαρμογή και στο wallet.gov.gr. Επιπλέον, οι πολίτες μπορούν να υποβάλουν αιτήματα εξυπηρέτησης και υποστήριξης στο wallet.gov.gr/support.

Οι επόμενες προσθήκες στην εφαρμογή

Στο μέλλον πρόκειται να προστεθούν στην εφαρμογή περισσότερα έγγραφα, όπως τα στοιχεία της άδειας κυκλοφορίας, τα στοιχεία για την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας, το αποτέλεσμα του Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ) και η ημερομηνία του επόμενου ελέγχου, τα στοιχεία ασφάλισης κλπ. Περαιτέρω, μελλοντικά θα είναι δυνατή και η αυθεντικοποίηση στο gov.gr μέσω του Gov.gr Wallet.

