Φωτιά στη Δαδιά: Μαίνεται για 8η μέρα (Video)

Συνεχίζει να καίει για όγδοη ημέρα η φωτιά στη Δαδιά του Έβρου, αν και υπάρχει αισιοδοξία για το μεγάλο μέτωπο της πυρκαγιάς που πλέον περιορίζεται στα νότια και νοτιοδυτικά του δάσους,

Σημειώνεται πως η φωτιά που εδώ και λίγα 24ωρα έχει απομακρυνθεί από τα χωριά του Έβρου παρουσιάζει βελτιωμένη εικόνα.

Ωστόσο, πυροσβέστες και πολίτες δεν έχουν καταφέρει ακόμα να την περιορίσουν, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες έχουν γίνει στάχτη περισσότερα από 40.000 στρέμματα γης.

Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν πως σήμερα Πέμπτη (27.7) και αύριο Παρασκευή οι πυρομετεωρολογικές συνθήκες θα είναι επικίνδυνες, καθώς τόσο η έλλειψη υγρασίας και οι υψηλές θερμοκρασίες όσο και οι ισχυροί άνεμοι δημιουργούν έναν εκρηκτικό συνδυασμό για την εξάπλωση πυρκαγιών.

Αυτός είναι ακόμα ένας λόγος που οι πυροσβέστες προσπαθούν να περιορίσουν την φωτιά που έχει καταστρέψει το «προστατευόμενο» δάσος της Δαδιάς.

H φωτιά έχει καταστρέψει χιλιάδες στρέμματα γης σύμφωνα με όσα είπε στο evros24.gr ο αντιπεριφερειάρχης Έβρου Δημήτρης Πέτροβιτς και συνεχίζει να καίει.

Από σήμερα αναμένονται στην περιοχή άνεμοι που θα ξεπεράσουν τα 5 μποφόρ και αν η πυρκαγιά που μέχρι στιγμής έχει κάνει στάχτη 40.000 στρέμματα δεν ελεγχθεί, τα πράγματα θα γίνουν χειρότερα.

