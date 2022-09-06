Χάρι Στάιλς: Έφτυσε στο Φεστιβάλ της Βενετίας τον Κρις Πάιν (;) – Το βίντεο που έγινε viral

Ο Χάρι Στάιλς και ο Κρις Πάιν έγιναν το αντικείμενο της συζήτησης στο 79ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, αλλά μάλλον για τους λάθους λόγους.

Πιο συγκεκριμένα, ένα στιγμιότυπο από την πρεμιέρα της ταινίας στην οποία πρωταγωνιστούν στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας έχει γίνει viral.

Το βίντεο έχει γίνει viral στο Twitter, διχάζοντας τους θαυμαστές. Στο στιγμιότυπο ο Χάρι Στάιλς φαίνεται να φτύνει τον Κρις Πάιν κατά τη διάρκεια της πρεμιέρας της ταινίας.

Το βίντεο δείχνει τον Πάιν που έχει ήδη καθίσει δίπλα στην Ολίβια να κοιτάζει, καθώς ο Χάρι κατευθύνεται προς τη θέση δίπλα του.

Ενώ πλησιάζει, υπάρχει μια στιγμή όπου ο Χάρι φαίνεται πως μπορεί να φτύνει κάτι από το στόμα του. Την ίδια στιγμή, ο Κρις φαίνεται να κοιτάζει προς τα κάτω καθώς σταματά να χειροκροτεί ενώ προσπαθεί να σκεφτεί τι συνέβη.

Το βίντεο έχει γίνει viral στα social media με τους θαυμαστές να αναρωτιούνται τι πραγματικά έγινε.

#HarryStyles appears to spit on Chris Pine i won't sleep until i know the truth pic.twitter.com/wLXjIHTYgU — JZMaclin (@Mac70J) September 6, 2022

