search
ΤΡΙΤΗ 02.09.2025 15:56
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

06.09.2022 21:57

Χάρι Στάιλς: Έφτυσε στο Φεστιβάλ της Βενετίας τον Κρις Πάιν (;) – Το βίντεο που έγινε viral

06.09.2022 21:57
festival_new

Ο Χάρι Στάιλς και ο Κρις Πάιν έγιναν το αντικείμενο της συζήτησης στο 79ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, αλλά μάλλον για τους λάθους λόγους.

Πιο συγκεκριμένα, ένα στιγμιότυπο από την πρεμιέρα της ταινίας στην οποία πρωταγωνιστούν στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας έχει γίνει viral.

Το βίντεο έχει γίνει viral στο Twitter, διχάζοντας τους θαυμαστές. Στο στιγμιότυπο ο Χάρι Στάιλς φαίνεται να φτύνει τον Κρις Πάιν κατά τη διάρκεια της πρεμιέρας της ταινίας.

Το βίντεο δείχνει τον Πάιν που έχει ήδη καθίσει δίπλα στην Ολίβια να κοιτάζει, καθώς ο Χάρι κατευθύνεται προς τη θέση δίπλα του.

Ενώ πλησιάζει, υπάρχει μια στιγμή όπου ο Χάρι φαίνεται πως μπορεί να  φτύνει κάτι από το στόμα του. Την ίδια στιγμή, ο Κρις φαίνεται να κοιτάζει προς τα κάτω καθώς σταματά να χειροκροτεί ενώ προσπαθεί να σκεφτεί τι συνέβη.

Το βίντεο έχει γίνει viral στα social media με τους θαυμαστές να αναρωτιούνται τι πραγματικά έγινε.

Διαβάστε επίσης:

Σπύρος Πετρουλάκης: Στο νοσοκομείο ο συγγραφέας του Σασμού

Γιώργος Λιάγκας: Η ευχή στη Φαίη Σκορδά και το σχόλιο για το όνομα της εκπομπής της (video)

Κιμ Καρντάσιαν: Φορά ως εσώρουχο την αμερικανική σημαία και ξανασπάει το internet (Photos/Videos)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kim yong un kina 09- new
ΚΟΣΜΟΣ

Έφτασε στην Κίνα ο Κιμ Γιονγκ Ουν με το… αργό, αλλά θωρακισμένο τρένο, κληρονομιά από τον πατέρα του

02092025kritiparousiasi1
ΕΛΛΑΔΑ

Εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη: Διακίνηση ναρκωτικών, όπλων, πυρομαχικών και εκβιασμοί κληρικών – Η δομή και ο τρόπος δράσης (photos/video)

000-732e363-768×555-1
ΚΟΣΜΟΣ

Ερντογάν: Θετική ανταπόκριση από Ζελένσκι και Πούτιν για συνάντηση στην Κωνσταντινούπολη

gerard-depardieu-new
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ζεράρ Ντεπαρντιέ θα δικαστεί στο Παρίσι για βιασμούς

kaja_kallas_new_123
ΚΟΣΜΟΣ

Κάγια Κάλας: Το τουρκολιβυκό μνημόνιο παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ARHS_MOUGKOPETROS
LIFESTYLE

Άρης Μουγκοπέτρος: «Έχει το θράσος να πηγαίνει σε πανηγύρι, να γλεντάει»

tiletheasi_0909_1460-820_new
MEDIA

ΣΚΑΪ: Ο ντόρος για το «Exathlon» ήταν μεγαλύτερος από την περιέργεια που εκφράστηκε σε τηλεθέαση

mitkas_papaharisi_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χωρίς προσχήματα: Απόφοιτος και δωρήτρια του «Ανατόλια» η ελέγκτρια που ενέκρινε την άδειά του για ιδιωτικό πανεπιστήμιο

bardinogannis pavlos kai agapi – new
LIFESTYLE

Παύλος Βαρδινογιάννης: Παντρεύεται με την Κατερίνα Μπιρμπίλη - Η αναγγελία του γάμου τους

ATM-machine
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Απτόητες οι τράπεζες: Επαναφέρουν τις προμήθειες με άλλο όνομα, ως... «πάγιες χρεώσεις λογαριασμών και υπηρεσιών»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 02.09.2025 15:56
kim yong un kina 09- new
ΚΟΣΜΟΣ

Έφτασε στην Κίνα ο Κιμ Γιονγκ Ουν με το… αργό, αλλά θωρακισμένο τρένο, κληρονομιά από τον πατέρα του

02092025kritiparousiasi1
ΕΛΛΑΔΑ

Εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη: Διακίνηση ναρκωτικών, όπλων, πυρομαχικών και εκβιασμοί κληρικών – Η δομή και ο τρόπος δράσης (photos/video)

000-732e363-768×555-1
ΚΟΣΜΟΣ

Ερντογάν: Θετική ανταπόκριση από Ζελένσκι και Πούτιν για συνάντηση στην Κωνσταντινούπολη

1 / 3