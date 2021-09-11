search
ΤΡΙΤΗ 02.09.2025 15:56
search
MENU CLOSE
ΣΙΝΕΜΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

11.09.2021 22:04

Φεστιβάλ Βενετίας: Ο Χρυσός Λέοντας στη γαλλική ταινία «L’evenement» (Video)

11.09.2021 22:04
L’ evenement_new

Η γαλλική δραματική ταινία της Οντρέ Ντιβάν «L’ evenement» («Το συμβάν»), που πραγματεύεται μια παράνομη άμβλωση τη δεκαετία του 1960, απέσπασε το μεγάλο βραβείο, τον Χρυσό Λέοντα, στο κινηματογραφικό Φεστιβάλ της Βενετίας.

Η ταινία βασίζεται στο αυτοβιογραφικό βιβλίο της Ανί Ερνό και εκτυλίσσεται στη Γαλλία πριν από τη νομιμοποίηση των αμβλώσεων.

Παρουσιάζει την ιστορία μιας νεαρής φοιτήτριας που μένει έγκυος, ρόλο που ερμηνεύει η Γαλλορουμάνα ηθοποιός Αναμαρία Βαρτολομέι.

Tο δεύτερο βραβείο πήγε στη βαθιά προσωπική ταινία «The Hand of God» (Το χέρι του Θεού) του Ιταλού σκηνοθέτη Πάολο Σορεντίνο, στην οποία αφηγείται πώς έχασε τους γονείς του όταν ήταν έφηβος.

Η Επιτροπή απένειμε τον Ασημένιο Λέοντα καλύτερης σκηνοθεσίας στη Νεοζηλανδή Τζέιν Κάμπιον για την ταινία εποχής «The Power of the Dog» που διαδραματίζεται τη δεκαετία του 1920.

Το βραβείο καλύτερου σεναρίου απονεμήθηκε στη Μάγκι Τζίλενχαλ για την ταινία «The lost daughter» (Η χαμένη κόρη).

Η Ισπανίδα σταρ Πενέλοπε Κρουθ απέσπασε το βραβείο καλύτερης ερμηνείας από γυναίκα ηθοποιό για τον ρόλο της στην ταινία «Madres Paralelas», τη νέα συνεργασία της με τον συμπατριώτη της, Πέδρο Αλμοδόβαρ.

«Σ’ ευχαριστώ Πέδρο, δημιούργησες μαγεία, σε λατρεύω» είπε η Κρουθ παραλαμβάνοντας το βραβείο της.

Η ταινία «Παράλληλες Μητέρες» αφηγείται την ιστορία δύο γυναικών που γενούν την ίδια ημέρα, στην ίδια κλινική.

Το βραβείο πρώτου ανδρικού ρόλου πήγε στον Φιλιππινέζο Τζον Αρσίλα, ο οποίος είναι πολύ γνωστός σταρ στην πατρίδα του. «Χίλια ευχαριστώ», είπε στα ιταλικά ο 55χρονος ηθοποιός. «Είναι ο πιο ευτυχισμένος ηθοποιός του κόσμου απόψε, επειδή ξέρω ότι προερχόμαστε από διαφορετικές χώρες, από διαφορετικές κουλτούρες, όμως απόψε καταλαβαινόμαστε όλοι, χάρη στον κινηματογράφο», πρόσθεσε.

Ο Αρσίλα υποδύεται έναν δημοσιογράφο του ραδιοφώνου ο οποίος έρχεται αντιμέτωπος με ψευδείς ειδήσεις και διαφθορά στο «On the Job: The Missing 8», μια ταινία-ποταμό του Ερίκ Μάτι, διάρκειας 3,5 ωρών. Αν και είναι σχεδόν άγνωστος στο εξωτερικό, ο Αρσίλα έχει βραβευτεί πολλές φορές στη χώρα του, για τους ρόλους του στον κινηματογράφο και την τηλεόραση.

Διαβάστε επίσης:

11η Σεπτεμβρίου-20 Χρόνια Μετά: Η Αμερική τιμά τα θύματα – Έκκληση για ενότητα από τον πρώην Πρόεδρο Τζορτζ Μπους

ΔΕΘ 2021 – Κυριάκος Μητσοτάκη: «Κάλυψη τουλάχιστον του 80% των αυξήσεων στο ρεύμα»

Athens Pride 2021: Γέμισε χρώμα το κέντρο της Αθήνας – «Αυτό που μας ενώνει»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kim yong un kina 09- new
ΚΟΣΜΟΣ

Έφτασε στην Κίνα ο Κιμ Γιονγκ Ουν με το… αργό, αλλά θωρακισμένο τρένο, κληρονομιά από τον πατέρα του

02092025kritiparousiasi1
ΕΛΛΑΔΑ

Εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη: Διακίνηση ναρκωτικών, όπλων, πυρομαχικών και εκβιασμοί κληρικών – Η δομή και ο τρόπος δράσης (photos/video)

000-732e363-768×555-1
ΚΟΣΜΟΣ

Ερντογάν: Θετική ανταπόκριση από Ζελένσκι και Πούτιν για συνάντηση στην Κωνσταντινούπολη

gerard-depardieu-new
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ζεράρ Ντεπαρντιέ θα δικαστεί στο Παρίσι για βιασμούς

kaja_kallas_new_123
ΚΟΣΜΟΣ

Κάγια Κάλας: Το τουρκολιβυκό μνημόνιο παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ARHS_MOUGKOPETROS
LIFESTYLE

Άρης Μουγκοπέτρος: «Έχει το θράσος να πηγαίνει σε πανηγύρι, να γλεντάει»

tiletheasi_0909_1460-820_new
MEDIA

ΣΚΑΪ: Ο ντόρος για το «Exathlon» ήταν μεγαλύτερος από την περιέργεια που εκφράστηκε σε τηλεθέαση

mitkas_papaharisi_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χωρίς προσχήματα: Απόφοιτος και δωρήτρια του «Ανατόλια» η ελέγκτρια που ενέκρινε την άδειά του για ιδιωτικό πανεπιστήμιο

bardinogannis pavlos kai agapi – new
LIFESTYLE

Παύλος Βαρδινογιάννης: Παντρεύεται με την Κατερίνα Μπιρμπίλη - Η αναγγελία του γάμου τους

ATM-machine
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Απτόητες οι τράπεζες: Επαναφέρουν τις προμήθειες με άλλο όνομα, ως... «πάγιες χρεώσεις λογαριασμών και υπηρεσιών»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 02.09.2025 15:56
kim yong un kina 09- new
ΚΟΣΜΟΣ

Έφτασε στην Κίνα ο Κιμ Γιονγκ Ουν με το… αργό, αλλά θωρακισμένο τρένο, κληρονομιά από τον πατέρα του

02092025kritiparousiasi1
ΕΛΛΑΔΑ

Εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη: Διακίνηση ναρκωτικών, όπλων, πυρομαχικών και εκβιασμοί κληρικών – Η δομή και ο τρόπος δράσης (photos/video)

000-732e363-768×555-1
ΚΟΣΜΟΣ

Ερντογάν: Θετική ανταπόκριση από Ζελένσκι και Πούτιν για συνάντηση στην Κωνσταντινούπολη

1 / 3