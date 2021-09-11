Φεστιβάλ Βενετίας: Ο Χρυσός Λέοντας στη γαλλική ταινία «L’evenement» (Video)

Η γαλλική δραματική ταινία της Οντρέ Ντιβάν «L’ evenement» («Το συμβάν»), που πραγματεύεται μια παράνομη άμβλωση τη δεκαετία του 1960, απέσπασε το μεγάλο βραβείο, τον Χρυσό Λέοντα, στο κινηματογραφικό Φεστιβάλ της Βενετίας.

Η ταινία βασίζεται στο αυτοβιογραφικό βιβλίο της Ανί Ερνό και εκτυλίσσεται στη Γαλλία πριν από τη νομιμοποίηση των αμβλώσεων.

Παρουσιάζει την ιστορία μιας νεαρής φοιτήτριας που μένει έγκυος, ρόλο που ερμηνεύει η Γαλλορουμάνα ηθοποιός Αναμαρία Βαρτολομέι.

Tο δεύτερο βραβείο πήγε στη βαθιά προσωπική ταινία «The Hand of God» (Το χέρι του Θεού) του Ιταλού σκηνοθέτη Πάολο Σορεντίνο, στην οποία αφηγείται πώς έχασε τους γονείς του όταν ήταν έφηβος.

Η Επιτροπή απένειμε τον Ασημένιο Λέοντα καλύτερης σκηνοθεσίας στη Νεοζηλανδή Τζέιν Κάμπιον για την ταινία εποχής «The Power of the Dog» που διαδραματίζεται τη δεκαετία του 1920.

Το βραβείο καλύτερου σεναρίου απονεμήθηκε στη Μάγκι Τζίλενχαλ για την ταινία «The lost daughter» (Η χαμένη κόρη).

Η Ισπανίδα σταρ Πενέλοπε Κρουθ απέσπασε το βραβείο καλύτερης ερμηνείας από γυναίκα ηθοποιό για τον ρόλο της στην ταινία «Madres Paralelas», τη νέα συνεργασία της με τον συμπατριώτη της, Πέδρο Αλμοδόβαρ.

«Σ’ ευχαριστώ Πέδρο, δημιούργησες μαγεία, σε λατρεύω» είπε η Κρουθ παραλαμβάνοντας το βραβείο της.

Η ταινία «Παράλληλες Μητέρες» αφηγείται την ιστορία δύο γυναικών που γενούν την ίδια ημέρα, στην ίδια κλινική.

Το βραβείο πρώτου ανδρικού ρόλου πήγε στον Φιλιππινέζο Τζον Αρσίλα, ο οποίος είναι πολύ γνωστός σταρ στην πατρίδα του. «Χίλια ευχαριστώ», είπε στα ιταλικά ο 55χρονος ηθοποιός. «Είναι ο πιο ευτυχισμένος ηθοποιός του κόσμου απόψε, επειδή ξέρω ότι προερχόμαστε από διαφορετικές χώρες, από διαφορετικές κουλτούρες, όμως απόψε καταλαβαινόμαστε όλοι, χάρη στον κινηματογράφο», πρόσθεσε.

Ο Αρσίλα υποδύεται έναν δημοσιογράφο του ραδιοφώνου ο οποίος έρχεται αντιμέτωπος με ψευδείς ειδήσεις και διαφθορά στο «On the Job: The Missing 8», μια ταινία-ποταμό του Ερίκ Μάτι, διάρκειας 3,5 ωρών. Αν και είναι σχεδόν άγνωστος στο εξωτερικό, ο Αρσίλα έχει βραβευτεί πολλές φορές στη χώρα του, για τους ρόλους του στον κινηματογράφο και την τηλεόραση.

