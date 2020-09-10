Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας: Oι καλύτερες εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί (Photos)

To Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, το οποίο φέτος γιορτάζει την 77η έκδοσή του είναι το πρώτο μεγάλο κινηματογραφικό γεγονός μετά την κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω της πανδημίας του κορονοϊού και την επακόλουθη ακύρωση εκδηλώσεων σε όλο τον κόσμο

Η πρόεδρος της κριτικής επιτροπής, Αυστραλέζα ηθοποιός, Κέιτ Μπλάνσετ και αρκετοί συνάδελφοί της έγιναν δεκτοί με μεγάλο ενθουσιασμό στο Λίντο, ενώ πολλοί από τους διεθνείς σούπερ σταρ που συρρέουν συνήθως στο κόκκινο χαλί του Φεστιβάλ φέτος, λόγω των περιορισμών δυστυχώς δεν θα είναι παρόντες.

Στα μέτρα ασφάλειας περιλαμβάνονται υποχρεωτικές μάσκες προσώπου, έλεγχοι θερμοκρασίας, φυσική απόσταση κατά τη διάρκεια των προβολών και τοίχο υψωμένο γύρω από το κόκκινο χαλί για να κρατείται το κοινό μακριά.

Παρά την πανδημία της Covid-19, τα νέα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης και τις μάσκες προστασίας, τα φετινά φορέματα στο κόκκινο χαλί είναι πιο λαμπερά και εντυπωσιακά από ποτέ. Οι σταρ που έκαναν ιδιαίτερη εντύπωση με τις ενδυματολογικές τους επιλογές:

Η Βρετανο-Αμερικανίδα Αριζόνα Μιουζ, μοντέλο και ακτιβίστρια για το κλίμα επέλεξε μία κόκκινη τουαλέτα Alberta Ferretti και πέδιλα Casadei για την πρεμιέρα της ταινίας «Miss Marx».

Η Ιταλίδα ηθοποιός Anna Foglietta εμφανίστηκε με μαύρο βραδινό φόρεμα Etro με βαθύ ντεκολτέ.

Η Γκρέτα Φέρο, Ιταλίδα μοντέλο και ηθοποιός εντυπωσίασε με φόρεμα Giorgio Armani Privé και υποδήματα Roger Vivier.

Κόκκινη δημιουργία του Valentino επέλεξε η ηθοποιός Βανέσα Κίρμπι.

Η Ισπανίδα ηθοποιός και μοντέλο Σάρλοτ Βέγκα βάδισε στο κόκκινο χαλί στην πρεμιέρα της ταινίας «Mosquito State» με δημιουργία του Santos Costura.

H Γαλλο-Αμερικανίδα ηθοποιός Αναμπέλ Μπελμοντό επέλεξε μαύρο φόρεμα Nicole Milano και υποδήματα Jimmy Choo.

Η σκηνοθέτης Τζία Κόπολα εμφανίστηκε με πολύχρωμη δημιουργία Gucci.

Η Κέιτ Μπλάνσετ φόρεσε στην τελετή έναρξης του Φεστιβάλ δημιουργία του Κολομβιανού σχεδιαστή μόδας, Esteban Cortazar και τη συνδύασε με υποδήματα Jimmy Choo. Η ηθοποιός, η οποία έχει εμφανιστεί με το ίδιο φόρεμα, προσπαθεί να προωθήσει τη βιώσιμη μόδα.

Η Ιταλίδα μοντέλο και ηθοποιός Ελοντί, έλαμψε με φόρεμα Versace και κοσμήματα Messika.

Το μοντέλο από τη Νορβηγία Φρίντα Άασεν φόρεσε λευκό φόρεμα Alberta Ferretti σε αρχαιοελληνικό στυλ.

Η Λάουρα Μπαρθ, Ιταλίδα τηλεοπτική παρουσιάστρια και ηθοποιός επέλεξε για την εμφάνισή της στο κόκκινο χαλί ένα μακρύ φόρεμα Liusa Beccaria.

Η Γκάια Τρουσάρντι, διευθύντρια δημιουργικού του ιταλικού οίκου Trussardi επέλεξε την απλότητα, φορώντας ένα κρεμ φόρεμα κεντημένο με διαμάντια.

Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου διοργανώνεται από τις 2 έως τις 12 Σεπτεμβρίου.

Πηγή: ΑΠΕ- ΜΠΕ