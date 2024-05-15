ACTION24: Ο «άρχοντας των κρίκων» Λευτέρης Πετρούνιας στην εκπομπή «EQ» (video)

Ο χρυσός Ολυμπιονίκης και πρωταθλητής Ευρώπης στους κρίκους, Λευτέρης Πετρούνιας, φιλοξενείται σήμερα στο στούντιο του «EQ» (00:00), στο ACTION24.

Σε εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη, o Λευτέρης Πετρούνιας συζητά με την Έλενα Παπαβασιλείου για την καθημερινότητα ενός πρωταθλητή, τους φόβους και τις αγωνίες πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι αλλά και από πού αντλεί τη δύναμή του.

Περιγράφει τον ρόλο που βιώνει ως πατέρας, αλλά και τη σχέση που έχει με την σύζυγό του και αθλήτρια της ενόργανης γυμναστικής, Βασιλική Μιλλούση.

Στο «κλείσιμο» της συζήτησης μοιράζεται το πώς φαντάζεται τη ζωή μετά τον πρωταθλητισμό.

Διαβάστε επίσης:

ΠΟΣΠΕΡΤ κατά Ζούλα: Χρεώνει στον πρόεδρο της ΕΡΤ απαξίωση, μιζέρια και εμμονές

Το ΣτΕ αποφασίζει για τη νομιμότητα της σύνθεσης του ΕΣΡ

Νύχτα επιστρέφει ο Μουτσινάς – Σε κομβικό σημείο οι συζητήσεις για την τηλεοπτική επιστροφή του