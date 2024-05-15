search
15.05.2024 17:07

ACTION24: Ο «άρχοντας των κρίκων» Λευτέρης Πετρούνιας στην εκπομπή «EQ» (video)

15.05.2024 17:07
ACTION 24_O ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΠΕΤΡΟΥΝΙΑΣ ΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟΨΕ ΣΤΟ «ΕQ» ΤΟΥ ΑCTION 24_photo (2)

Ο χρυσός Ολυμπιονίκης και πρωταθλητής Ευρώπης στους κρίκους, Λευτέρης Πετρούνιας, φιλοξενείται σήμερα στο στούντιο του «EQ» (00:00), στο ACTION24

Σε εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη, o Λευτέρης Πετρούνιας συζητά με την Έλενα Παπαβασιλείου για την καθημερινότητα ενός πρωταθλητή, τους φόβους και τις αγωνίες πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι αλλά και από πού αντλεί τη δύναμή του.

Περιγράφει τον ρόλο που βιώνει ως πατέρας, αλλά και τη σχέση που έχει με την σύζυγό του και αθλήτρια της ενόργανης γυμναστικής, Βασιλική Μιλλούση.

Στο «κλείσιμο» της συζήτησης μοιράζεται το πώς φαντάζεται τη ζωή μετά τον πρωταθλητισμό.

