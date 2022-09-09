Βρετανία: Αρσενικός ρινόκερος κυνηγούσε θηλυκό και… συγκρούστηκε με αυτοκίνητο (video)

Ένα… παράξενο ατύχημα σημειώθηκε στην Αγγλία τη Δευτέρα (5/9), όταν μία οικογένεια που έκανε σαφάρι τράκαρε με δύο… ρινόκερους.

Συγκεκριμένα, μια μητέρα αποφάσισε να πάει με τα δύο παιδιά της στο ζωολογικό πάρκο στο Bewdley του Worcestershire.

Εκεί, ένας αρσενικός ρινόκερος κυνηγούσε έναν θηλυκό και τότε συγκρούστηκαν με το μαύρο Nissan της οικογένειας που περνούσε από το σημείο, με τον φύλακα του πάρκου να προσπαθεί να συγκρατήσει τα ζώα.

Το αυτοκίνητο υπέστη σοβαρή ζημιά στο δεξί φτερό, στο φανάρι και στον προφυλακτήρα, αλλά ευτυχώς κανένα μέλος της οικογένειας δεν τραυματίστηκε. «Ένα τζιπ σαφάρι κυνηγούσε τους δύο ρινόκερους. Άρχισα να τους βλέπω να μας πλησιάζουν και ανησύχησα. Προσπάθησα απεγνωσμένα να βάλω όπισθεν για να φύγω από το δρόμο τους, αλλά έπεσαν με ταχύτητα πάνω μας. Ήταν τρομακτικό», διηγήθηκε η μητέρα.

«Το επτάχρονο παιδί μου ήταν στο μπροστινό κάθισμα και είδε τα πάντα, με αποτέλεσμα να υποστεί σοκ. Είναι μια τραυματική εμπειρία», συνέχισε η μητέρα.

Μετά το περιστατικό, το πάρκο πρόσφερε τέσσερα δωρεάν εισιτήρια στην οικογένεια, ωστόσο η μητέρα δεν φάνηκε να ικανοποιείται με την κίνηση αυτή. «Ο θηλυκός ρινόκερος ήταν στις γόνιμες μέρες του και γι αυτό ο αρσενικός την κυνηγούσε. Δεν έχει το πάρκο ευθύνη, αλλά το τζιπ που κυνηγούσε τους ρινόκερους. Είναι δυνατό ένας ρινόκερος που βρίσκεται στις γόνιμες μέρες του να είναι ελεύθερος σε οικογενειακό πάρκο;», πρόσθεσε.

Εκπρόσωπος του πάρκου ξεκαθάρισε: «Στο πλαίσιο ενός σαφάρι, πολλά από τα ζώα μας μπορούν να περιφέρονται ελεύθερα. Οι φύλακες που βρίσκονται σε οχήματα παρακολουθούν στενά τις κινήσεις των ζώων για την ασφάλεια των επισκεπτών μας. Οι επισκέπτες οδηγούν τα οχήματά τους με δική τους ευθύνη και αυτό υπάρχει μέσα στους όρους και τις προϋποθέσεις των εισιτηρίων. Επίσης, προσφέρουμε μίνι βαν για όσους δεν θέλουν να συμμετέχουν στο σαφάρι με το δικό τους όχημα».

Και συνέχισε: «Στις 5 Σεπτεμβρίου ένας θηλυκός ρινόκερος συγκρούστηκε με ένα όχημα. Κατά την διάρκεια του περιστατικού, η ομάδα μας αποτελούμενη από εκπαιδευμένους φύλακες σε οχήματα περιπολίας, προσπάθησε να οδηγήσει τους ρινόκερους μακριά, αλλά δυστυχώς δεν μπόρεσε να αποτρέψει τον ρινόκερο να έρθει σε επαφή με το αυτοκίνητο. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί, κάτι που αποτελεί την κύρια μας προτεραιότητα».

