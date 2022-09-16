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ΕΛΛΑΔΑ

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16.09.2022 15:25

Προειδοποίηση για τηλεφωνικές απάτες με ηχογραφημένα μηνύματα για «ποινικά αδικήματα»

16.09.2022 15:25
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Έναν νέο τρόπο για να εξαπατούν ανυποψίαστους πολίτες και να τους αποσπούν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, οικονομικά στοιχεία ή και κωδικούς ασφαλείας μέσω τηλεφωνικών κλήσεων έχουν βρει επιτήδειοι, σύμφωνα με καταγγελίες που έχουν γίνει το τελευταίο χρονικό διάστημα στη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, οι τηλεφωνικές κλήσεις πραγματοποιούνται από σταθερά ή κινητά τηλέφωνα με χρήση ηχογραφημένου μηνύματος στην αγγλική ή την ελληνική γλώσσα. Οι δράστες, προσποιούμενοι αστυνομικές Αρχές, προτρέπουν τους πολίτες να ακολουθήσουν συγκεκριμένα βήματα προκειμένου να ενημερωθούν για ποινικά αδικήματα που δήθεν εκκρεμούν σε βάρος τους.

Για την ασφάλειά τους η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος συνιστά στους πολίτες:

– Να είναι προσεκτικοί με τέτοιου είδους τηλεφωνικές κλήσεις.

– Να κρατούν τον αριθμό τηλεφώνου από τον οποίο τους έχουν καλέσει.

– Να μην καλούν πίσω έναν αριθμό που τους γνωστοποιήθηκε μέσω φωνητικού μηνύματος, να είναι επιφυλακτικοί.

– Να μη συζητούν με οποιονδήποτε τους καλεί και ζητάει ευαίσθητες πληροφορίες.

– Να μην αποκαλύπτουν τους κωδικούς της ηλεκτρονικής τραπεζικής, τα στοιχεία της κάρτας τους ή άλλα ευαίσθητα στοιχεία µέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφώνου.

– Να μη δίνουν, σε καμία περίπτωση, τον κωδικό «PIN» της πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας ή τον κωδικό πρόσβασης του τραπεζικού λογαριασμού τους μέσω e-banking.

Σημειώνεται, ότι οι πολίτες μπορούν να αντλούν χρήσιμες συμβουλές για την αποφυγή της εξαπάτησής τους στον «Οδηγό του Πολίτη», που φιλοξενείται στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας (www.hellenicpolice.gr) καθώς επίσης και μέσω των επίσημων λογαριασμών της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, στα ακόλουθα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:

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