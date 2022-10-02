search
ΠΕΜΠΤΗ 04.09.2025 15:05
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

02.10.2022 18:43

Μαρία Ιωαννίδου: «Δεν είμαι ευχαριστημένη με την εικόνα μου – Έχω δύο χρόνια να κάνω μπότοξ» (Videos)

02.10.2022 18:43
maria_iwannidou

Για την εξωτερική της εμφάνιση και για το εξώφυλλο του Playboy που είχε κάνει στο παρελθόν μίλησε στο «Γεια σου» της Μαρίας Μπακοδήμου η Μαρία Ιωαννίδου.

«Δεν είμαι ευχαριστημένη με την εικόνα μου. Δεν γίνεται να μην σου κοστίζει όταν ήσουν “τέλεια”. Έχω δύο χρόνια να κάνω μπότοξ. Ο λαιμός θέλει φασαρία και βαριέμαι», είπε η ηθοποιός.

Για τη γυμνή φωτογράφιση που είχε κάνει στο Playboy, η Μαρία Ιωαννίδου ανέφερε: «Ήμουν η τελευταία που είχε κάνει Playboy. Το είπα στον Φρέντυ και μου έδωσε την άδεια αλλά μου τόνισε ότι το κείμενο δεν θα το γράψει».

«Έχει τύχει παραγωγός να αρνηθεί να συνεργαστεί μαζί μου λόγω του εξωφύλλου», συνέχισε, θυμίζοντας πως η απόφασή της αυτή της είχε στοιχίσει ακριβά.

«Με τα λεφτά που έβγαλα από το εξώφυλλο πήρα ένα δυάρι στην Πανόρμου», επανέλαβε η Μαρία Ιωαννίδου.

Διαβάστε επίσης:

Καίτη Φίνου: Έκοψε τα μαλλιά της για να στηρίξει τις γυναίκες στο Ιράν (Videos)

Γιάννης Καλατζόπουλος: «Θυμάμαι την Αλίκη Βουγιουκλάκη για το υπέροχο δώρο που μου έκανε να δω το στήθος της» (Video)

Μάρω Κοντού: «Μ’ ενοχλεί αφόρητα το ψέμα – Νευρίασα απίστευτα πολύ τότε μ’ όλους αυτούς…»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
MG_MGS5_EV_Electric_2025-12
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το Νέο MGS5 EV αποκαλύπτεται για 1η φορά στο ελληνικό κοινό!

fotia_thessaloniki_0409_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε δασική έκταση στον Χορτιάτη – Ήχησε το «112» για ετοιμότητα

HeathLedger_apfile
LIFESTYLE

Η κόρη του αδικοχαμένου Heath Ledger είναι ίδια ο πατέρας της (photos)

israel_eurovision_0409_1920-1080_new
MEDIA

Eurovision 2026: Η αναστολή ή η αποβολή μέλους της EBU από τον διαγωνισμό δεν είναι απλή υπόθεση – Τι προβλέπεται

SYRIZA_LOGO_FILE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ: Υπάρχει κάποια παράνομη δραστηριότητα στην οποία να μην εμπλέκεται η Νέα Δημοκρατία;

Δείτε όλες τις ειδήσεις
vasokazantzidi
LIFESTYLE

Βάσω Καζαντζίδη: «Τα τελευταία δύο χρόνια ο Στέλιος είχε τελείως διαφορετική συμπεριφορά – Ήταν πάρα πολύ δύσκολο»

mitkas_papaharisi_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χωρίς προσχήματα: Απόφοιτος και δωρήτρια του «Ανατόλια» η ελέγκτρια που ενέκρινε την άδειά του για ιδιωτικό πανεπιστήμιο

Untitled-design-1
ΕΛΛΑΔΑ

Κρητική μαφία: «Του ’χα ράψει κοστούμι» - Οι συνομιλίες με τον δήμαρχο Χανίων και δημοσιογράφο για υπόθεση εκμίσθωσης ακινήτου

koutselini_kousoulos_0209_1920-1080_new
MEDIA

Έτοιμο τo πρώτο «μακελειό» τηλεθέασης μεταξύ δύο αλλοτινών συνεργατών - Κάθε μέρα «ντέρμπι» Κουτσελίνη-Κουσουλός

hospitals
ΚΟΣΜΟΣ

Η Γαλλία δίνει εντολή στα νοσοκομεία να προετοιμαστούν για μια «μεγάλη εμπλοκή» έως τον Μάρτιο του 2026

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 04.09.2025 15:05
MG_MGS5_EV_Electric_2025-12
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το Νέο MGS5 EV αποκαλύπτεται για 1η φορά στο ελληνικό κοινό!

fotia_thessaloniki_0409_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε δασική έκταση στον Χορτιάτη – Ήχησε το «112» για ετοιμότητα

HeathLedger_apfile
LIFESTYLE

Η κόρη του αδικοχαμένου Heath Ledger είναι ίδια ο πατέρας της (photos)

1 / 3