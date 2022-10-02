Μαρία Ιωαννίδου: «Δεν είμαι ευχαριστημένη με την εικόνα μου – Έχω δύο χρόνια να κάνω μπότοξ» (Videos)

Για την εξωτερική της εμφάνιση και για το εξώφυλλο του Playboy που είχε κάνει στο παρελθόν μίλησε στο «Γεια σου» της Μαρίας Μπακοδήμου η Μαρία Ιωαννίδου.

«Δεν είμαι ευχαριστημένη με την εικόνα μου. Δεν γίνεται να μην σου κοστίζει όταν ήσουν “τέλεια”. Έχω δύο χρόνια να κάνω μπότοξ. Ο λαιμός θέλει φασαρία και βαριέμαι», είπε η ηθοποιός.

Για τη γυμνή φωτογράφιση που είχε κάνει στο Playboy, η Μαρία Ιωαννίδου ανέφερε: «Ήμουν η τελευταία που είχε κάνει Playboy. Το είπα στον Φρέντυ και μου έδωσε την άδεια αλλά μου τόνισε ότι το κείμενο δεν θα το γράψει».

«Έχει τύχει παραγωγός να αρνηθεί να συνεργαστεί μαζί μου λόγω του εξωφύλλου», συνέχισε, θυμίζοντας πως η απόφασή της αυτή της είχε στοιχίσει ακριβά.

«Με τα λεφτά που έβγαλα από το εξώφυλλο πήρα ένα δυάρι στην Πανόρμου», επανέλαβε η Μαρία Ιωαννίδου.

