ΠΟΛΙΤΙΚΗ

07.10.2022 17:26

Πρεσβεία ΗΠΑ: Πιο ισχυροί από ποτέ οι αμυντικοί δεσμοί με την Ελλάδα – Στη Σούδα το αεροπλανοφόρο «George H.W. Bush»

Το αεροπλανοφόρο των ΗΠΑ «George H.W. Bush» που κατέπλευσε στη νατοϊκή προβλήτα στον κόλπο της Σούδας, καλωσορίζει με μήνυμά της μέσω Twitter, η αμερικανική πρεσβεία στην Ελλάδα.

Στο ίδιο μήνυμα, η αμερικανική πρεσβεία υπογραμμίζει πως οι αμυντικοί δεσμοί μεταξύ της Ελλάδας και των ΗΠΑ είναι ισχυρότεροι από ποτέ και διαμηνύει ότι η διμερής εταιρική σχέση τους ενισχύει το ΝΑΤΟ και καθιστά την περιοχή πιο ασφαλή.

Σημειώνεται, πως στην ανάρτηση της αμερικανικής πρεσβείας παρατίθεται και η ανακοίνωση των Ναυτικών Δυνάμεων των ΗΠΑ στην Ευρώπη και την Αφρική (Έκτος Στόλος των ΗΠΑ) για τη χθεσινή προγραμματισμένη επίσκεψη του εροπλανοφόρου George H.W. Bush στον κόλπο της Σούδας. Όπως σημειώνεται, η επίσκεψη στο λιμάνι παρέχει την ευκαιρία να ενισχυθεί περαιτέρω η διαρκής σχέση μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελλάδας και να δοθεί η ευκαιρία στο ναυτικό του «George H.W. Bush» να γνωρίσει τον πολιτισμό του συμμαχικού έθνους.

Περαιτέρω, υπογραμμίζει πως «η συνεργασία στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελλάδας βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών».

Το πλοίο αναμένεται να παραμείνει στα Χανιά έως τις 10 Οκτωβρίου.

