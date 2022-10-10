Τσίπρας: Επίκαιρη ερώτηση σε Μητσοτάκη για την αισχροκέρδεια σε ενέργεια και αγαθά

Τον πρωθυπουργό επιχειρεί να φέρει στην Βουλή ο Αλέξης Τσίπρας προκειμένου να απαντήσει σε επίκαιρη ερώτηση για την αισχροκέρδεια σε ενέργεια και καταναλωτικά αγαθά.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ απευθύνει στον Κυριάκο Μητσοτάκη το ερώτημα αν προτίθεται να μειώσει τους έμμεσους φόρους σε τρόφιμα και καύσιμα ώστε να υπάρξει ελάφρυνση της κοινωνίας. Θέτει επίσης το ερώτημα γιατί η κυβέρνηση επιδεικνύει αδράνεια όλους αυτούς τους μήνες στην αντιμετώπιση των ανατιμήσεων και δεν διενεργεί τους απαραίτητους ελέγχους για την περιστολή των φαινομένων αθέμιτης κερδοφορίας.

Ολόκληρο το κείμενο της ερώτησης του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ -ΠΣ:

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Πρωθυπουργό

Θέμα: «Η κυβέρνηση τροφοδοτεί την αισχροκέρδεια αντί να προστατεύσει τους πολίτες»

Οι εκρηκτικές ανατιμήσεις στην ενέργεια, στα καύσιμα και σε είδη πρώτης ανάγκης, έχουν δημιουργήσει ασφυκτικές συνθήκες σε εργαζόμενους, νοικοκυριά και επιχειρήσεις και ναρκοθετούν τις προοπτικές ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας.

Τα επίσημα στοιχεία επιβεβαιώνουν τη ζοφερή πραγματικότητα που βιώνει η κοινωνική πλειοψηφία στη χώρα μας. Τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat για τον Σεπτέμβριο αποτυπώνουν νέα έκρηξη του πληθωρισμού στο 12,1%, σταθερά πάνω από τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο. Ενώ ακόμη πιο ανησυχητικό είναι ότι είχαμε την υψηλότερη μηνιαία αύξηση του πληθωρισμού σε ολόκληρη την Ευρωζώνη. Επιπλέον, η ΕΛΣΤΑΤ καταγράφει ότι ο εθνικός δείκτης πληθωρισμού εκτινάχθηκε στο 12% και ο εναρμονισμένος στο 12,1%. Επιπρόσθετα, η χώρα μας έχει έναν από τους υψηλότερους ενεργειακούς πληθωρισμούς στην Ευρώπη και μάλιστα με αυξητικές τάσεις, ενώ ταυτόχρονα είμαστε στην προτελευταία θέση στην ΕΕ ως προς την αγοραστική δύναμη των πολιτών.

Παράλληλα, η Eurostat κατέγραψε πρόσφατα την Ελλάδα ανάμεσα στις τέσσερις μόλις χώρες της ΕΕ όπου το ποσοστό πληθυσμού που βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας αυξήθηκε το διάστημα 2019 – 2021. Ενώ η ΕΛΣΤΑΤ καταγράφει νέα αύξηση των ανισοτήτων από το 2020, μετά την σταδιακή μείωση που είχε παρατηρηθεί την περίοδο 2016 – 2019. Η ΕΛΣΤΑΤ καταγράφει επίσης ότι τα ασθενέστερα νοικοκυριά ξοδεύουν το 80% του εισοδήματος σε ενοίκιο και τρόφιμα, ήδη από το 2021. Και το 71% των εργαζομένων, σύμφωνα με το ΙΝΕ – ΓΣΕΕ, έχει αναγκαστεί να μειώσει την κατανάλωση βασικών ειδών διατροφής.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η κυβέρνηση της ΝΔ αρνείται πεισματικά να ρυθμίσει την αγορά της ενέργειας με πλαφόν στη χονδρική και λιανική τιμή στο ρεύμα, να περιορίσει το περιθώριο κέρδους των παραγωγών ενέργειας, να προχωρήσει σε πραγματική φορολόγηση των υπερκερδών και επανακρατικοποίηση της ΔΕΗ ώστε να λειτουργήσει ως επιχείρηση κοινής ωφέλειας. Ενδεικτικό είναι ότι μόνο για τον Σεπτέμβριο 2022, τα υπερκέρδη των παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας, για τους οικιακούς και εμπορικούς πελάτες, ανέρχονται σε 485 εκατ. €.

Φαινόμενα όμως αισχροκέρδειας και απορρύθμισης των αγορών τροφοδοτούνται και από την απροθυμία της κυβέρνησης να πραγματοποιήσει αποτελεσματικούς ελέγχους.

Εδώ και ένα χρόνο που η ακρίβεια σαρώνει την χώρα, πλήττοντας βάναυσα το σύνολο του παραγωγικού ιστού, νοικοκυριά και εργαζόμενους, η κυβέρνηση ούτε ουσιαστικά μέτρα λαμβάνει για την αναχαίτιση της κρίσης ούτε προβαίνει σε συστηματικούς ελέγχους για την πάταξη της αισχροκέρδειας και την προστασία των πολιτών.

Επειδή τα ελληνικά νοικοκυριά και επιχειρήσεις χρειάζονται άμεσα μέτρα ελάφρυνσης από το κύμα ακρίβειας που πλήττει τη χώρα.

Επειδή η αδράνεια της κυβέρνησης όλο αυτό το διάστημα στην αντιμετώπιση των ανατιμήσεων, οδηγεί σε φαινόμενα αισχροκέρδειας και πλήρους απορρύθμισης της αγοράς.

Ερωτάται ο κ. Πρωθυπουργός

1) Προτίθεται η Κυβέρνηση να μειώσει έμμεσους φόρους σε τρόφιμα και καύσιμα ώστε να υπάρξει ουσιαστική ελάφρυνση της κοινωνίας;

2) Γιατί η Κυβέρνηση δεν λαμβάνει ουσιαστικά μέτρα για την αντιμετώπιση της αισχροκέρδειας και δεν διενεργεί τους αναγκαίους ελέγχους περιστολής των φαινομένων αθέμιτης κερδοφορίας;

Διαβάστε επίσης:

Εξεταστική Επιτροπή: Τα πορίσματα του ΚΚΕ και του ΜέΡΑ25 για τις υποκλοπές

ΠΑΣΟΚ: O πληθωρισμός πάλι σε επίπεδα 1993 με θύματα τους Έλληνες πολίτες