Μέχρι πότε μπορείτε να αντικαταστήσετε το χάρτινο δίπλωμά σας

Στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή υπάρχουν δύο ειδών διπλώματα οδήγησης, το χάρτινο ροζ και το πανευρωπαϊκό που έχει τη μορφή κάρτας. Το πρώτο έχει ημερομηνία λήξης και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο εξωτερικό.

Το παλιό ροζ δίπλωμα οδήγησης ισχύει μέχρι τις 19 Ιανουαρίου του 2033 και μέχρι το 65ο έτος ηλικίας του οδηγού, ενώ το νεότερο τύπου κάρτας διαρκεί για 15 χρόνια από την έκδοσή του.

Σε σχέση με το ροζ τρίπτυχο δίπλωμα οδήγησης, το νέο τύπου κάρτας έχει πολλές δικλείδες ασφαλείας που το προφυλάσσουν από πλαστογραφία, ενώ ευνοεί τη χρήση του στο εξωτερικό διότι αναγράφονται τα στοιχεία του κατόχου και με λατινικούς χαρακτήρες. Επιπλέον, φέρει μοναδικό αύξοντα αριθμό στην πίσω όψη με τον οποίο αναζητείται από τις διωκτικές αρχές σε περίπτωση κλοπής.

Το νέου τύπου δίπλωμα οδήγησης έχει χρονική διάρκεια 15 ετών για τις κατηγορίες ΑΜ, Α1, Α2, Α, Β, Β1 και ΒΕ. Μετά τα 15 χρόνια θα πρέπει να γίνεται συνεχής ανανέωση, κάθε 15 χρόνια, μέχρις ότου ο οδηγός συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας του.

Για τις υπόλοιπες κατηγορίες C, CΕ, C1, C1Ε, D, DΕ, D1 και D1Ε το νέο δίπλωμα οδήγησης ισχύει για 5 χρόνια. Ομοίως, ο οδηγός θα πρέπει να ανανεώνει κάθε 5 χρόνια το δίπλωμα του έως ότου κλείσει τα 65 χρόνια.

Από τη συμπλήρωση της ηλικίας των 65 ετών και μετά, για όλες τις κατηγορίες διπλωμάτων, η ισχύς τους δεν επιτρέπεται να υπερβεί τα 3 χρόνια από την ημέρα της επιτυχούς εξέτασης προσόντων και συμπεριφοράς για τη χορήγηση οποιασδήποτε κατηγορίας ή από την ημέρα της ανανέωσης της κατηγορίας, ανάλογα την περίπτωση.

Αν το παλιό δίπλωμα είναι φθαρμένο ή έχουν αλλαχτεί κάποια στοιχεία τότε ακολουθείται η διαδικασία της έκδοσης αντιγράφου διπλώματος οδήγησης. Για την αντικατάσταση του παλιού ροζ διπλώματος με ένα νέου τύπου θα πρέπει να καταθέσετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην οικεία Περιφέρεια του τόπου κατοικίας ή στο Κ.Ε.Π. της γειτονιάς σας ή ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr.

Τα δικαιολογητικά

Αίτηση αλλαγής παλιού διπλώματος

Απλή φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή ισχύοντος ελληνικού διαβατηρίου ή ατομικού βιβλιαρίου υγείας

Δύο πρόσφατες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου χωρίς γυαλιά διαστάσεων 4×6 εκ.

Ένα e-παράβολο των 30 ευρώ για την εκτύπωση του νέου διπλώματος

Με πληροφορίες από thes.gr

Διαβάστε επίσης:

Παξοί: 28χρονη γέννησε δίδυμα στο ελικοδρόμιο του νησιού

Λάρισα: Χτύπησε και τραυμάτισε ηλικιωμένη για να της κλέψει… 5 ευρώ

Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη: Το μήνυμα για τον 39ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας