Ταυτότητα και δίπλωμα στο κινητό από σήμερα

Από σήμερα έρχονται στη ζωή μας η ψηφιακή ταυτότητα και το ψηφιακό δίπλωμα οδήγησης.
Η νέα εφαρμογή, με την οποία θα μπορούμε να έχουμε στο κινητό τόσο την ταυτότητά μας όσο και το κινητό μας, θα παρουσιαστεί από τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
Στην ταυτότητα, τα στοιχεία που θα αποθηκεύονται σε ψηφιακή μορφή θα είναι:
Και στο δίπλωμα:
Η αποθήκευση του διπλώματος και της ταυτότητας μπορεί να γίνει μόνο σε μια κινητή συσκευή.
Επόμενος στόχος για το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης είναι να έχουμε στο κινητό, μετά την ταυτότητα και το δίπλωμα, και το ΚΤΕΟ αλλά και την ασφάλεια του αυτοκινήτου.
