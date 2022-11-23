search
ΠΕΜΠΤΗ 12.02.2026 12:21
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Χρίστος Καλουντζόγλου ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΛΟΥΝΤΖΟΓΛΟΥ

23.11.2022 18:18

Μουντιάλ 2022: Η διορατική… βίδρα που πρόβλεψε το χτύπημα των «Σαμουράι» (Photos/Video)

23.11.2022 18:18
JAPAN

Νίκη – έκπληξη; Όχι! Την ιστορική νίκη της Ιαπωνίας επί της Γερμανίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο την είχε προβλέψει ο Taiyo, η βίδρα που μπορεί να προβλέπει τα αποτελέσματα των αγώνων.

Ο Taiyo κράτησε μία μικρή μπάλα ποδοσφαίρου στα χέρια και έχοντας μπροστά του τρεις κουβάδες – έναν με την ιαπωνική, έναν με τη γερμανική σημαία κι έναν άλλο για το ισόπαλο αποτέλεσμα- κινήθηκε με σιγουριά προς τον κουβά με την ιαπωνική σημαία. Η πρόβλεψη ήταν ξεκάθαρη: νίκη της Ιαπωνίας. Όπερ και εγένετο, παρόλο που μόνο ένας τρελός θα στοιχημάτιζε υπέρ της Ιαπωνίας.

Για την ιστορία, η βίδρα που προβλέπει τα αποτελέσματα των αγώνων ζει στο πάρκο θαλάσσιας ζωής Maxell Aqua Park Shinagawa, στο Τόκιο.

Δεν ήταν το ίδιο επιτυχής η πρόβλεψη ενός χταποδιού, του Rabio, που επίσης έχει «επιστρατευτεί» για να προβλέπει τα αποτελέσματα των αγώνων.

Ο Rabio έδειξε νίκη της Γερμανίας, στον αγώνα με τους Ιάπωνες, αλλά έστειλε ένα άλλο πιο ενδιαφέρον μήνυμα: ότι η εθνική ομάδα της Ιαπωνίας θα καταφέρει να περάσει στην επόμενη φάση των αγώνων.

Το χταπόδι, που το ψάρεψε ο Κίμιο Άμπε ανοιχτά του Χοκάιντο τοποθετήθηκε σε μια μικρή πισίνα που ήταν χωρισμένη στα τρία. Σε κάθε μία από τις τρεις πλευρές βρισκόταν ένα ξύλινο κουτί – ένα με την σημαία της Ιαπωνίας, άλλο με την σημαία της Γερμανίας και ένα κουτί για την ισοπαλία. Ο Rabio κινήθηκε στην αρχή προς το κουτί με την ιαπωνική σημαία, αλλά τελικά κατέληξε σε εκείνο με τη γερμανική. Προφανώς έκανε λάθος πρόβλεψη.

Αλλά στην επόμενη αντίστοιχη πισίνα, όπου ο Rabio κλήθηκε να προβλέψει τον νικητή του αγώνα Ιαπωνίας- Κόστα Ρίκα, δεν είχε καμία αμφιβολία και κινήθηκε προς την ιαπωνική πλευρά. Για τον αγώνα Ιαπωνίας- Ισπανίας, ο Rabio είδε ισοπαλία.

Αν αποδειχτεί σωστή η πρόβλεψη του χταποδιού, τουλάχιστον για τα επόμενα δύο ματς, τότε η εθνική Ιαπωνίας θα είναι από τις εκπλήξεις του Παγκοσμίου Κυπέλου και θα περάσει στην επόμενη φάση πανηγυρικά.

Διαβάστε επίσης:

Μουντιάλ 2022: Με κλειστά στόματα φωτογραφήθηκαν οι παίκτες της Γερμανίας (Photos)

«Συναινετικό διαζύγιο» Ρονάλντο – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Αποχωρεί άμεσα από την ομάδα

Μουντιάλ 2022: Προέβλεψε το 2-1 της Σαουδικής Αραβίας με την Αργεντινή και… βγήκε πλουσιότερος κατά 1.600 λίρες

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kakokairia_new
Χωρίς κατηγορία

Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: Νέα επιδείνωση του καιρού από το απόγευμα – Οι περιοχές που θα «χτυπήσει» το δεύτερο κύμα κακοκαιρίας

giorgos-mazonakis-new
LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Τα νεότερα για την υγεία του – Πότε παίρνει εξιτήριο από το νοσοκομείο (Video)

opke
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Βγήκαν όπλα μεταξύ οικογενειών στη Μεσσαρά για πρόβατα – Τέσσερις συλλήψεις

bartholomew_christodoulides_1202_1920-1080_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Τον Μάιο οι ομιλίες του Πατριάρχη Βαρθολομαίου και του Χριστοδουλίδη στη Βουλή

EIDIKO_SXOLEIO
ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Μητέρα κατήγγειλε ότι δασκάλα χαστούκισε τρεις φορές το αυτιστικό παιδί της – Δικογραφία και σε βάρος δεύτερης εκπαιδευτικού

Δείτε όλες τις ειδήσεις
violanta-ergostasio-fotia
ΕΛΛΑΔΑ

Νέες αποκαλύψεις για τη «Βιολάντα»: Ο ιδιοκτήτης είχε εμπλακεί σε παράνομη διακίνηση υγραερίου 

tzortzoglou-new
LIFESTYLE

Στράτος Τζώρτζογλου: «Πήγαινα στον γιατρό με την ελπίδα ότι θα έχω κάτι και θα τελειώνω με αυτή τη ζωή» (Video)

metro
ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Νεκρός άνδρας που έπεσε στις ράγες στο Σύνταγμα - Προβλήματα στη λειτουργία της γραμμής 2

earth new
ΚΟΣΜΟΣ

Διάστημα: Σε έξι χρόνια ένας τεράστιος αστεροειδής μπορεί να χτυπήσει η Σελήνη

gourouni
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Φουκουσίμα: Τα ραδιενεργά υβρίδια γουρουνιών και αγριόχοιρων και το γενετικό μυστικό τους

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 12.02.2026 12:19
kakokairia_new
Χωρίς κατηγορία

Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: Νέα επιδείνωση του καιρού από το απόγευμα – Οι περιοχές που θα «χτυπήσει» το δεύτερο κύμα κακοκαιρίας

giorgos-mazonakis-new
LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Τα νεότερα για την υγεία του – Πότε παίρνει εξιτήριο από το νοσοκομείο (Video)

opke
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Βγήκαν όπλα μεταξύ οικογενειών στη Μεσσαρά για πρόβατα – Τέσσερις συλλήψεις

1 / 3