Μουντιάλ 2022: Η διορατική… βίδρα που πρόβλεψε το χτύπημα των «Σαμουράι» (Photos/Video)

Νίκη – έκπληξη; Όχι! Την ιστορική νίκη της Ιαπωνίας επί της Γερμανίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο την είχε προβλέψει ο Taiyo, η βίδρα που μπορεί να προβλέπει τα αποτελέσματα των αγώνων.
Ο Taiyo κράτησε μία μικρή μπάλα ποδοσφαίρου στα χέρια και έχοντας μπροστά του τρεις κουβάδες – έναν με την ιαπωνική, έναν με τη γερμανική σημαία κι έναν άλλο για το ισόπαλο αποτέλεσμα- κινήθηκε με σιγουριά προς τον κουβά με την ιαπωνική σημαία. Η πρόβλεψη ήταν ξεκάθαρη: νίκη της Ιαπωνίας. Όπερ και εγένετο, παρόλο που μόνο ένας τρελός θα στοιχημάτιζε υπέρ της Ιαπωνίας.
Για την ιστορία, η βίδρα που προβλέπει τα αποτελέσματα των αγώνων ζει στο πάρκο θαλάσσιας ζωής Maxell Aqua Park Shinagawa, στο Τόκιο.
Δεν ήταν το ίδιο επιτυχής η πρόβλεψη ενός χταποδιού, του Rabio, που επίσης έχει «επιστρατευτεί» για να προβλέπει τα αποτελέσματα των αγώνων.
Ο Rabio έδειξε νίκη της Γερμανίας, στον αγώνα με τους Ιάπωνες, αλλά έστειλε ένα άλλο πιο ενδιαφέρον μήνυμα: ότι η εθνική ομάδα της Ιαπωνίας θα καταφέρει να περάσει στην επόμενη φάση των αγώνων.
Το χταπόδι, που το ψάρεψε ο Κίμιο Άμπε ανοιχτά του Χοκάιντο τοποθετήθηκε σε μια μικρή πισίνα που ήταν χωρισμένη στα τρία. Σε κάθε μία από τις τρεις πλευρές βρισκόταν ένα ξύλινο κουτί – ένα με την σημαία της Ιαπωνίας, άλλο με την σημαία της Γερμανίας και ένα κουτί για την ισοπαλία. Ο Rabio κινήθηκε στην αρχή προς το κουτί με την ιαπωνική σημαία, αλλά τελικά κατέληξε σε εκείνο με τη γερμανική. Προφανώς έκανε λάθος πρόβλεψη.
Αλλά στην επόμενη αντίστοιχη πισίνα, όπου ο Rabio κλήθηκε να προβλέψει τον νικητή του αγώνα Ιαπωνίας- Κόστα Ρίκα, δεν είχε καμία αμφιβολία και κινήθηκε προς την ιαπωνική πλευρά. Για τον αγώνα Ιαπωνίας- Ισπανίας, ο Rabio είδε ισοπαλία.
Αν αποδειχτεί σωστή η πρόβλεψη του χταποδιού, τουλάχιστον για τα επόμενα δύο ματς, τότε η εθνική Ιαπωνίας θα είναι από τις εκπλήξεις του Παγκοσμίου Κυπέλου και θα περάσει στην επόμενη φάση πανηγυρικά.
