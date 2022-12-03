Μελίνα Νικολαΐδη: Τα τρυφερά φιλιά με τον σύντροφό της (Video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Στο νυχτερινό μαγαζί που εμφανίζεται η μητέρα της, Δέσποινα Βανδή, εμφανίστηκε η Μελίνα Νικολαΐδη με τον σύντροφό της Αλέξανδρο Πολυχρονιάδη.
Η κόρη του Ντέμη Νικολαϊδη και της τραγουδίστριας, η οποία σπουδάζει στο Λονδίνο, και ο 34χρονος personal trainer «συνελήφθησαν» από τον φωτογραφικό φακό να διασκεδάζουν και να ανταλλάσσουν τρυφερά φιλιά.
Το περιοδικό OK! δημοσίευσε φωτογραφίες του ζευγαριού από τη βραδινή έξοδό τους.
Πρόσφατα, η 18χρονη ανέβασε ένα ασπρόμαυρο στιγμιότυπο στο Instagram στο οποίο φαίνεται να κρατά το χέρι του αγαπημένου της. Ο 34χρονος personal trainner και παίκτης βόλεϊ της ΑΕΚ αναδημοσίευσε το story στο δικό του προφίλ.
