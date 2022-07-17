Μελίνα Νικολαΐδη: Έκλεψε τις εντυπώσεις με την εμφάνισή της κατά την αποφοίτησή της (Photo)

Η 18χρονη Μελίνα Νικολαΐδη, κόρη της Δέσποινας Βανδή και του Ντέμη Νικολαΐδη, έκανε μια απίθανη εμφάνιση την ημέρα της αποφοίτησής της από το Κολέγιο Αθηνών.

Η Δέσποινα Βανδή, περήφανη μαμά για την κόρη της, την απαθανάτισε στο σπίτι, ανέβασε τις φωτογραφίες και τα σχόλια είναι αποθεωτικά!

«Και τώρα μωρό μου αφεσου στη χαρά του ταξιδιού σου στη ζωή και όρισε εσυ τις διαδρομές σου τις στάσεις σου τους συνεπιβάτες σου τα μπαγκάζια σου, αφεσου στις στιγμές σου, κυνηγα τις επιθυμίες σου τα όνειρα σου, απόλαυσε τις επιτυχίες σου αγκάλιασε και μάθε από τις αποτυχίες σου, πέσε, σήκω και να χεις πάντα δίπλα σου ανθρώπους να αγαπάς και να σε αγαπάνε, να τους σέβεσαι και να σε σέβονται!

Σε αγαπαω μωρό μου! #proudofyou», έγραψε η Δέσποινα Βανδή, φανερά ευτυχισμένη και περήφανη για τη Μελίνα της.

