Ηλιούπολη: Ξεκινά στις 12 Δεκεμβρίου η δίκη του αστυνομικού για τον βιασμό και μαστροπεία δύο γυναικών

Στις 12 Δεκεμβρίου αναμένεται να ξεκινήσει ενώπιον του ΜΟΔ η δίκη του 40χρονου αστυνομικού και των τεσσάρων συγκατηγορουμένων του στην υπόθεση βιασμού και μαστροπείας δύο νεαρών γυναικών στην Ηλιούπολη, υπόθεση που εκφωνήθηκε σήμερα από το δικαστήριο.

Η υπόθεση είχε αποκαλυφθεί όταν το ένα από τα δύο φερόμενα ως θύματα, 19 ετών, είχε καταφέρει να ξεφύγει από το διαμέρισμα που την κρατούσε και εξέδιδε ο αστυνομικός και είχε καταφύγει σε κοντινή καφετέρια όπου βρήκε βοήθεια από εργαζόμενη του καταστήματος.

Συγκατηγορούμενοι του αστυνομικού είναι ο πατέρας της 19χρονης, που κατηγορείται ότι τη βίαζε από την ηλικία των 11 ετών, ο πρώην σύντροφός της, ο οποίος κατηγορείται ότι την εξέδιδε όσο ήταν ανήλικη, ένας φίλος και συνεργάτης του αστυνομικού, ο οποίος κατηγορείται για συνδρομή σε εμπορία ανθρώπων κατ’ επάγγελμα και ακόμη ένα πρόσωπο που δικάζεται για παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών.

Η δίκη εκφωνήθηκε και διεκόπη για την ερχόμενη Δευτέρα, οπότε και θα ξεκινήσει η εκδίκαση της υπόθεσης με την εξέταση μαρτύρων. Να σημειωθεί ότι το ανώτατο όριο κράτησης των προσωρινά κρατούμενων κατηγορούμενων λήγει τον ερχόμενο μήνα.

Το δικαστήριο σήμερα αποφάσισε να καταθέσουν χωρίς δημοσιότητα οι δύο φρικτά κακοποιημένες γυναίκες οι οποίες θα προετοιμαστούν για την διαδικασία ενώπιον των δικαστών, από ψυχολόγο που ορίστηκε να της βοηθήσει καθώς φαίνεται να βρίσκονται σε καθεστώς φόβου.

Στο παραπεμπτικό βούλευμα για την υπόθεση περιγράφονται σκηνές κολαστηρίου που βίωνε για περισσότερο από ένα μήνα στο σπίτι του ένστολου η 19χρονη.

Ο κατηγορούμενος φέρεται πως «από τις αρχές Ιουνίου του έτους 2021 έως και τις 10 Ιουλίου 2021, ασκώντας βία και απειλή σε βάρος της, ήτοι πλήττοντάς τη σε διάφορα σημεία του σώματός της είτε με τη χρήση ξύλινης ράβδου είτε με γροθιές και λακτίσματα και προκαλώντας της σωματικές βλάβες, απειλώντας ότι θα τη σκοτώσει ή ότι θα βλάψει τη ζωή ή τη σωματική ακεραιότητα των μελών της οικογένειάς της, προτάσσοντας συχνά προς το μέρος της ένα μαχαίρι ή ένα πιστόλι και χρησιμοποιώντας άλλα εξαναγκαστικά μέσα, όπως η χορήγηση σε αυτήν κοκαΐνης, την κατακράτησε παράνομα εντός της οικίας του επιτρέποντάς της να εξέρχεται σπάνια και μόνο για συγκεκριμένους λόγους, πάντοτε όμως υπό την εποπτεία του, δηλαδή τη δέσμευσε κατά τρόπο που εκείνη εκλάμβανε ως μάταιη τη διαφυγή της, προκειμένου να την εξαναγκάσει να εκπορνεύεται» .

Η 19χρονη φέρεται να βίωνε σεξουαλική βία από όταν ήταν ανήλικη τόσο από τον πατέρα της, όσο και από τον φίλο που είχε, πριν σχετιστεί με τον αστυνομικό, ο οποίος κατηγορείται ότι μέσω άγριου ξύλου και απειλών την εξέδιδε.

Ανάλογη κόλαση φέρεται να έζησε στα χέρια του αστυνομικού πριν μερικά χρόνια και η 26χρονη, η οποία τον κατήγγειλε όταν έγινε γνωστή η υπόθεση της 19χρονης.

Διαβάστε επίσης:

Κολωνός: Έφοδος της αστυνομίας σε οίκο ανοχής στον οποίο φέρεται να εξέδιδαν τη 12χρονη – Πέντε συλλήψεις

Καταδίωξη στη Θεσσαλονίκη: Επεισόδια μεταξύ Ρομά και ΜΑΤ έξω από το Ιπποκράτειο (videos)

Ληστεία στην Αργυρούπολη: «Έκανα τις ληστείες γιατί είχα οικονομικά προβλήματα» είπε ο συνταγματάρχης στους αστυνομικούς