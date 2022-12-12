Qatargate: Παραιτήθηκε ο Ταραμπέλα από τους Ευρωσοσιαλιστές – «Ποτέ δεν πήρα χρήματα»

Εκτός του προσκηνίου της ευρωομάδας των Σοσιαλιστών επιθυμεί να βγει ο Βέλγος ευρωβουλευτής Μαρκ Ταραμπέλα, η κατοικία του οποίου είχε ερευνηθεί από τις αρχές το Σάββατο στο πλαίσιο διερεύνησης του Qatargate.

Όπως αναφέρει το Politicο, σε σημείωμά του προς την ομάδα των Σοσιαλιστών (S&D), ο Ταραμπέλα λέει: «Αποφάσισα να κάνω στην άκρη (step aside)». Παράλληλα έχει αποχωρήσει από την επιτροπή της Ευρωβουλής για τις σχέσεις με τις αραβικές χώρες.

Επιπλέον, ο ευρωβουλευτής τόνισε ότι «παρέμεινα στο Βέλγιο ελπίζοντας ότι θα ερωτηθώ από την αστυνομία και ότι θα βοηθήσω όσο μπορώ». Πρόσθεσε ότι «δεν έχω απολύτως τίποτα να κρύψω».

Επιπλέον αναφέρει: «Αγαπητοί φίλιοι και συνάδελφοι, μπορεί να μην είχαμε πάντα την ίδια άποψη για όλα και κάποιοι μπορεί να μην μοιράζονταν μαζί μου την άποψή μου για το Κατάρ. Το δέχομαι αυτό.

Ποτέ δεν έλαβα χρήματα για να πω τι πιστεύω, ποτέ δεν έλαβα χρήματα για να πω πράγματα που δεν σκέφτομαι. Οι πεποιθήσεις και τα ιδεώδη μου ποτέ δεν ήταν και δεν θα είναι προς πώληση. Θα παλέψω για να αναγνωριστεί αυτό».

Εν τω μεταξύ, σημειώνει το Politico, το Βαλονικό Σοσιαλιστικό Κόμμα θα συνεδριάσει την Τρίτη για να εξετάσει τη θέση του Ταραμπέλα. Η Μαρί Αρενά, που επίσης είναι μέλος του ίδιου κόμματος, δεν είναι αντιμέτωπη με κομματικές διαδικασίες γιατί δεν διεξάγεται σε βάρος της έρευνα.

