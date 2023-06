Κριστιάνο Ρονάλντο: Θέλει να παίξει και στο Euro 2024 - Στη θέση του Σάντος ο Μουρίνιο;

Δημοσίευμα από την Πορτογαλία αναφέρει πως ο στόχος του Κριστιάνο Ρονάλντο είναι η συμμετοχή του στο Euro 2024 στη Γερμανία.

Ο Ρονάλντο στο επερχόμενο Euro επρόκειτο να είναι 40 ετών, πράγμα που από μόνο του καθιστά πολύ δύσκολο τον στόχο του αν τα δημοσιεύματα ευσταθούν.

Αν τα καταφέρει πάντως θα γράψει ιστορία καθώς θα έχει αγωνιστεί σε έξι διοργανώσεις (2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024) σπάζοντας το δικό του ρεκόρ (πέντε συμμετοχές).

Cristiano Ronaldo is not going to retire from the Portugal national side!



He believes he can be useful to his country AT LEAST until EURO 2024!



Via Correio da Manhã pic.twitter.com/DQfEZakeQh