Υπόθεση trafficking στην Ηλιούπολη: Ένοχος για μαστροπεία ο 39χρονος αστυνομικός, αθώος για τους βιασμούς- Επεισόδια στο δικαστήριο

Το Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο έκρινε αθώο τον αστυνομικό που είχε κατηγορηθεί για συμμετοχή στο κύκλωμα trafficking στην Ηλιούπολη όσον αφορά τη συμμετοχή του σε βιασμούς αλλά ένοχο όσον αφορά τις κατηγορίες περί μαστροπείας.

Αναλυτικά, το δικαστήριο αθώωσε τον κατηγορούμενο αστυνομικό με πλειοψηφία 6-1 για την σωματεμπορία της 25χρονης καταγγέλλουσας ενώ κρίθηκε ένοχος για σωματεμπορία με ψήφους 4-3 για την υπόθεση της 19χρονης.

Ο αστυνομικός αθωώθηκε για το αδίκημα του βιασμού κατ´ εξακολούθηση της 19χρονης ενώ αθωώθηκε και τα αδικήματα που αφορούν παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών και οπλοφορία-οπλοχρησία.

Το δικαστήριο έκρινε επίσης ένοχο τον πρώην σύντροφο της 19χρονης για το αδίκημα της εμπορίας ανθρώπου κατά πλειοψηφία (5-2). Αντίθετα, κατά πλειοψηφία (6-1) κρίθηκε αθώος ο πατέρας της κοπέλας.

Η πρόταση του εισαγγελέα ήταν απαλλακτική τόσο για τον 39χρονο αστυνομικό όσο και για τον πατέρα της 20χρονης που κατηγορείτο για μαστροπεία και βιασμό της.

Ο δικηγόρος του αστυνομικού φέρεται να χαρακτήρισε το θύμα «πορνοστάρ» με «σκάρτη ψυχή», ενώ επέμεινε κατά την αγόρευσή του ότι όλα όσα συνέβησαν ήταν με δική της επιλογή.

Έξω από την αίθουσα παραμένουν αρκετά άτομα που ανταποκρίθηκαν σε καλέσματα γυναικείων οργανώσεων και φώναξαν συνθήματα προκειμένου να εκφράσουν τη στήριξή τους στο θύμα.

Με την ανακοίνωση της απόφασης υπήρξαν έντονες αντιδράσεις από το ακροατήριο με το κοινό να φωνάζει «ντροπή σας σκουπίδια».

Στην συνέχεια προκλήθηκαν ένταση και επεισόδια και άμεσα υπήρξε διακοπή της διαδικασίας με τα ΜΑΤ να μπαίνουν στο χώρο για να βγάλουν εκτός της αίθουσας το κοινό ενώ υπήρξε και ρίψη χημικών έξω από τη δικαστική αίθουσα.

