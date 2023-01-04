Bad Bunny: Ο ράπερ πέταξε το κινητό θαυμάστριάς του στη θάλασσα γιατί πήγε να βγάλει μαζί του μια selfie! (Video)

Το κινητό θαυμάστριάς του στο νερό πέταξε ο ράπερ Bad Bunny επειδή η γυναίκα προσπαθούσε να τραβήξει selfie μαζί του.

Το σχετικό βίντεο που αναρτήθηκε στο Twitter κάνει τις τελευταίες ώρες τον γύρο του διαδικτύου, προκαλώντας αντιδράσεις.

Στα πλάνα βλέπουμε τον 28χρονο ράπερ για τον οποίο πρόσφατα ανακοινώθηκε πως έκανε παγκόσμιο ρεκόρ εισπράξεων από τις συναυλίες του για το 2022, να περπατάει στους δρόμους της Δομινικανής Δημοκρατίας. Όπως μπορούμε να διακρίνουμε, μια γυναίκα δίπλα του προσπαθεί να τραβήξει μία selfie φωτογραφία μαζί του με το κινητό της. Αυτό, ωστόσο, εξοργίζει τον ράπερ ο οποίος απεικονίζεται να της αρπάζει το τηλέφωνο από το χέρι και εκνευρισμένος να το πετάει στη θάλασσα.

Παρά την έκπληξη και τις αντιδράσεις που προκάλεσε η πράξη του, ο Bad Bunny, σύμφωνα με τις πληροφορίες των ξένων Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, αρνήθηκε να ζητήσει συγγνώμη από την θαυμάστριά του λέγοντας ότι πήρε αυτό που της άξιζε επειδή ήταν «ασεβής».

Así me gusta Bad Bunny. Congruente con su misoginia 👌🏼 pic.twitter.com/p5xJMEi3li — Chumel Torres (@ChumelTorres) January 2, 2023

«Το άτομο που θα έρθει κοντά μου για να με χαιρετίσει, να μου πει κάτι ή απλώς να με γνωρίσει, θα έχει πάντα την προσοχή και τον σεβασμό μου. Όσοι έρθουν να μου βάλουν ένα αναθεματισμένο τηλέφωνο στα μούτρα, θα το θεωρήσω ως αυτό που είναι, έλλειψη σεβασμού, και θα τους αντιμετωπίσω με τον ίδιο τρόπο» ήταν η απάντηση που έδωσε ο ίδιος λίγο αργότερα μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter, χρησιμοποιώντας μάλιστα το hashtag #SinCojonesMeTiene, που σε ελεύθερη μετάφραση σημαίνει «δεν δίνω δεκάρα».

La persona que se acerque a mi a saludarme, a decirme algo, o solo conocerme, siempre recibirá mi atención y respeto. Los que vengan a ponerme un cabrón teléfono en la cara lo consideraré como lo que es, una falta de respeto y así mismo lo trataré yo. #SINCOJONESMETIENE — ☀️🌊❤️ (@sanbenito) January 2, 2023

Πώς αντέδρασαν οι θαυμαστές

Η συμπεριφορά του ράπερ προκάλεσε τις αντιδράσεις των θαυμαστών του οι οποίοι επισήμαναν ότι το παράκανε.

«Καταλαβαίνω ότι χρειάζεται τον προσωπικό του χώρο, αλλά δεν μπορεί να είναι εδώ έξω προσπαθώντας να ζήσει μια κανονική ζωή όταν είναι μεγάλη διασημότητα» έγραψε ένας θαυμαστής με έναν άλλον να συμπληρώνει:

«Ουάου! Αυτός ή οι εκπρόσωποί του καλύτερα να της αγοράσουν άλλο κινητό. Ανεξάρτητα από το τι του είπε, δεν έχει το δικαίωμα να της πετάξει το τηλέφωνό της»

Δεν έλειψαν και αυτοί που τον υποστήριξαν, αναφέροντας ότι ο καλλιτέχνης ίσως είναι «κουρασμένος» ή ότι «μπορεί να χρειάζεται ένα διάλειμμα»

