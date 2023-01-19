Ποια αγαπημένα μας μανιτάρια είναι «δολοφόνοι» – Σκοτώνουν σκουλήκια και τα τρώνε

Τα μανιτάρια πλευρώτους, πεντανόστιμη και κλασική επιλογή είτε ως συνοδευτικό είτε ακόμη και ως κυρίως γεύμα για χορτοφάγους και όχι μόνο, έχουν όπως φαίνεται μια ελάχιστα γνωστή απροσδόκητη ιδιότητα που διαπίστωσαν ειδικοί.

Ο μύκητας που τα παράγει παραλύει και σκοτώνει τα νηματώδη σκουλήκια χρησιμοποιώντας ένα αέριο που στοχεύει στα νεύρα, πριν να τα ρουφήξει το εσωτερικό των μανιταριών ως τροφή.

Όπως σημειώνει το New Scientist, τα διάσημα μανιτάρια είναι κατ΄ουσίαν οι αναπαραγωγικές δομές – ή καρποφόρα σώματα – του μύκητα Pleurotus ostreatus.

Γνωρίζουμε από τη δεκαετία του 1980 ότι αυτός ο μύκητας κυνηγάει αυτού του είδους μικροσκοπικούς στρογγυλούς σκώληκες, αλλά το πώς το κάνει αυτό ήταν ένα μυστήριο μέχρι σήμερα.

Η Yen-Ping Hsueh από το ερευνητικό ινστιτούτο Academia Sinica στην Ταϊβάν, και οι συνάδελφοί της είχαν καταλήξει στο ότι στο μανιτάρι υπάρχουν μικροσκοπικές δομές σε σχήμα γλειφιτζουριού που ανοίγουν όταν τα σκουλήκια πιέζουν το κεφάλι τους πάνω τους.

Τώρα εξακρίβωσαν ότι οι δομές αυτές σπάνε κι απελευθερώνουν ένα αέριο που είναι εξαιρετικά τοξικό για το νευρικό σύστημα των σκουληκιών.

Το αέριο αυτό λέγεται 3-οκτανόνη.

Εξέθεσαν λοιπόν τέσσερα διαφορετικά είδη νηματωδών σκουληκιών σε αυτή τη χημική ουσία.

Η ουσία προκάλεσε μαζική εισροή ιόντων ασβεστίου στα νευρικά και μυϊκά κύτταρα τους, οδηγώντας σε ταχεία παράλυση και θάνατο.

Αφού ο μύκητας σκοτώσει τη λεία του, οι δομές αναπτύσσονται μέσα στο σώμα των σκουληκιών για να απορροφήσουν το περιεχόμενό τους.

«Ενδεχομένως γιατί έτσι λαμβάνουν άζωτο, στοιχείο που είναι ανεπαρκές στο σάπιο ξύλο όπου αναπτύσσεται κυρίως ο μύκητας», εκτιμούν οι επιστήμονες.

Σε κάθε περίπτωση αυτή η “φονική ιδιότητα” του νόστιμου μανιταριού δεν θα πρέπει να ανησυχήσει τους ανθρώπους καθώς οι τοξικές δομές του αναπτύσσονται μέσα στο ξύλο που το φιλοξενεί κι έτσι το κυρίως σώμα τους, το οποίο και καταναλώνουμε δεν είναι τοξικό.

Το μόνο που σε αυτή τη φάση ενδέχεται να απασχολήσει τους καταναλωτές λοιπόν είναι εάν πρόκειται για όντως χορτοφαγική επιλογή αφού όπως φαίνεται…τρέφεται με σκουλήκια.

