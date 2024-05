Eurovision 2024: Πώς υποδέχτηκαν τον νικητή στην Ελβετία – Ποια χώρα ενδέχεται να μη συμμετάσχει ξανά (Video)

Με χειροκροτήματα και ενθουσιασμό υποδέχτηκαν οι Ελβετοί το Νέμο Μέτλερ κατά την επιστροφή του στην χώρα του, μετά τη νίκη του στον μεγάλο τελικό της Eurovision.

🇨🇭 One of the many people that were waiting for #Eurovision winner Nemo at Zurich Airport was TEYA ( @wthisteya ), who represented Austria last year and is a good friend of Nemo. 🥹🫶 [🎥 SRF] pic.twitter.com/SBosvam866

Πλήθος κόσμου τον περίμενε στο αεροδρόμιο της Ζυρίχης, ενώ μόλις έφτασε τον αποθέωσαν, φωνάζοντας το όνομα του 24χρονου, με τις σημαίες να κυματίζουν.

Το Nemo, ο οποίος προσδιορίζεται ως non binary/μη δυαδικό άτομο, κέρδισε τον Ευρωπαϊκό Μουσικό Διαγωνισμό στο Μάλμε της Σουηδίας με το τραγούδι “The Code”, το οποίο περιγράφει το «ταξίδι» του ερμηνευτή προς την πραγματοποίηση της μη δυαδικής ταυτότητας φύλου.

Στο αεροδρόμιο παραβρέθηκαν και πολλά μέλη της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας με πανό που έγραφαν «Σπάσαμε τον δυαδικό κώδικα, υπάρχουμε, επιμένουμε».

«Θα ξαπλώσω και θα προσπαθήσω να ηρεμήσω λίγο. Έσπασα τον κώδικα, έσπασα και το τρόπαιο» είπε -μεταξύ άλλων- το Nemo σε συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε, ενώ δήλωσε ενθουσιασμένος για τη θερμή υποδοχή που του επεφύλασσαν στο αεροδρόμιο.

Nemo you are the best! You did it! You won the #Eurovision final! Your city of #BielBienne is extremely proud of you: BRAVO and THANK YOU! You have worn Biel's colours high all over the world! #ESC2024 pic.twitter.com/iyKCqqTe91