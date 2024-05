Eurovision 2024: Εκρηκτική εμφάνιση της Κροατίας – Αποθεώθηκε το μεγάλο φαβορί του τελικού (Video)

Στην 23η θέση του τελικού της Eurovision εμφανίστηκε ο Baby Lasagna με τον 28χρονο τραγουδιστή που διεκδικεί την πρώτη θέση με το «Rim Tim Tagi Dim» για την Κροατία, καθώς τα προγνωστικά τον θέλουν να είναι ο μεγάλος νικητής του φετινού διαγωνισμού.

Ο Μάρκο Πουρίσιτς, όπως είναι το πραγματικό του όνομά, καταχειροκροτήθηκε από το κοινό, από την πρώτη στιγμή που βγήκε στη σκηνή.

Αντίστοιχο ήταν, όμως, το κλίμα και στο Twitter με τους χρήστες της διαδικτυακής πλατφόρμας να τον αποθεώνουν στα σχόλια, αμέσως μετά την εμφάνιση της Κροατίας. Πολλοί από αυτούς, μάλιστα, τον αποκαλούν, ήδη, νικητή.

Raven from Slovenia – seriously amazing voice! That woke us up!!



Right, time for Baby Lasagne, a rip off Netflix drama? No no, proving that the addition of a few whoa whoa’s elevates any song to new heights. Shades of Rammstein and so catchy!! Croatia, you might have found a…