Πρόταση δυσπιστίας – Ευαγγελία Λιακούλη: ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ χορεύουν το ταγκό του βάλτου

Επίθεση σε ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ εξαπέλυσε από το βήμα της Βουλής όπου συζητείται η πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης που κατέθεσε η αξιωματική αντιπολίτευση η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Ευαγγελία Λιακούλη.

Τη ΝΔ και τον ΣΥΡΙΖΑ τους ενώνει ο έλεγχος και το μοίρασμα της εξουσίας, τόνισε η κ. Λιακούλη αναφέροντας ότι πολλές φορές, τα δύο κόμματα χορεύουν μαζί το «ταγκό του βάλτου, τσαλαβουτώντας στα νερά, και μοιράζοντας ρόλους και θέσεις, μόνο και μόνο γιατί το σόου πρέπει να συνεχιστεί».

Αναφερόμενη στην πρόταση δυσπιστίας στην κυβέρνηση είπε ότι μόνο το ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκε στο σκάνδαλο των υποκλοπών με θεσμικό και νομικά ενάρετο τρόπο, «πηγαίνοντας στον ‘Αρειο Πάγο και όχι εξευτελίζοντας τη Βουλή, όπως κάνατε εσείς οι δύο προ λίγων λεπτών».

Σχολιάζοντας την απάντηση της κυβέρνησης στην πρόταση δυσπιστίας, διά του υπουργού Επικρατείας, Γ. Γεραπετρίτη, και τη φράση του «ένοχος, ένοχον ού ποιεί» είπε: «Με εντυπωσιάσατε. Αυτοί είστε. Έτσι περιγράφετε τον εαυτό σας, σαν δύο ένοχοι που μαλώνετε.. [..] Λέτε λοιπόν στο λαό ότι, ο Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να με κατηγορήσει, διότι είναι ένοχος όπως κι εγώ. Αυτό είπατε στο λαό: Ότι είμαστε και οι δύο ένοχοι, και ότι, εγώ δεν είμαι περισσότερο ένοχος από ότι είστε εσείς.,»

Καταλήγοντας, η κ. Λιακούλη είπε ότι το δίλημμα των επερχόμενων εκλογών θα είναι «ή με αυτούς που είναι ικανοί για όλα, αρκεί να έχουν μία θέση εξουσίας σε βάρος του δημοσίου συμφέροντος, των θεσμών και της Δημοκρατίας ή με αυτούς που είναι ικανοί να τα θυσιάσουν όλα, χάριν της κοινωνικής ειρήνης, της ευημερίας και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων».

«Το ΠΑΣΟΚ είναι στη δεύτερη όχθη. Ποτέ το ΠΑΣΟΚ δεν έπαιξε τη χώρα στα ζάρια, και δεν θα το κάνει ποτέ», είπε η κ. Λιακούλη, που προανήγγειλε ότι το κόμμα της θα καταψηφίσει την κυβέρνηση.

