Ζιζέλ: Έκλεψε την παράσταση στο καρναβάλι του Ρίο Ντε Τζανέιρο – Viral στο διαδίκτυο οι ξέφρενοι χοροί της (Videos/Photos)

Λίγο καιρό μετά τον χωρισμό της από τον Τομ Μπρέιντι, η Ζιζέλ φαίνεται ότι έχει γυρίσει σελίδα στη ζωή της, φιγουράροντας στα social media χαρούμενη και ανανεωμένη.

Η Βραζιλιάνα καλλονή τίμησε, μάλιστα, το καρναβάλι του Ρίο ντε Τζανέιρο, δίνοντας το «παρών» στις εκδηλώσεις οι οποίες φέτος διαρκούν από τις 17 έως τις 22 Φεβρουαρίου.

Gisele Bündchen looks flirty and fabulous as she takes Carnival by storm after Tom Brady divorce https://t.co/YC6TmAJIMC — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) February 20, 2023

Στα Ιnstagram stories της αλλά και σε διάσπαρτα κλιπ που αναρτήθηκαν στα social media, η Ζιζέλ φαίνεται να διασκεδάζει τραγουδώντας και χορεύοντας στους ρυθμούς της σάμπα.

Gisele Bundchen and Alcione at Carnival in Rio de Janeiro (February 19, 2023)



📹 alcioneamarron via Instagram Reels pic.twitter.com/A3MR7Qf6uO — Gisele Bündchen Daily ⭐️ (@giseledaily) February 20, 2023

Φορώντας ένα απλό crop top και ένα λευκό στενό τζιν, η Ζιζέλ μαγνήτισε τα βλέμματα τόσο για την ομορφιά της, όσο και για την αψεγάδιαστη σιλουέτα της.

Gisele Bundchen at Carnival in Rio de Janeiro (February 19, 2023)



📹 blogpaulogermano via Instagram Reels pic.twitter.com/cbyJu5tGnH — Gisele Bündchen Daily ⭐️ (@giseledaily) February 20, 2023

Διαβάστε επίσης:

Λιάγκας για Βανδή-Μπισμπίκη: «Έχουν σχεδόν ξεμωραθεί και κάνουν αυτά τα πράγματα δημόσια» (Video)

BAFTA 2023: Οι πιο λαμπερές εμφανίσεις – Οι καλύτερες στιγμές της βραδιάς (Video/Photos)

Tom Sizemore: Σε κρίσιμη κατάσταση ο γνωστός ηθοποιός μετά από ανεύρυσμα (photos)