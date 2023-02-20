Ζιζέλ: Έκλεψε την παράσταση στο καρναβάλι του Ρίο Ντε Τζανέιρο – Viral στο διαδίκτυο οι ξέφρενοι χοροί της (Videos/Photos)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Λίγο καιρό μετά τον χωρισμό της από τον Τομ Μπρέιντι, η Ζιζέλ φαίνεται ότι έχει γυρίσει σελίδα στη ζωή της, φιγουράροντας στα social media χαρούμενη και ανανεωμένη.
Η Βραζιλιάνα καλλονή τίμησε, μάλιστα, το καρναβάλι του Ρίο ντε Τζανέιρο, δίνοντας το «παρών» στις εκδηλώσεις οι οποίες φέτος διαρκούν από τις 17 έως τις 22 Φεβρουαρίου.
Gisele Bündchen looks flirty and fabulous as she takes Carnival by storm after Tom Brady divorce https://t.co/YC6TmAJIMC— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) February 20, 2023
Στα Ιnstagram stories της αλλά και σε διάσπαρτα κλιπ που αναρτήθηκαν στα social media, η Ζιζέλ φαίνεται να διασκεδάζει τραγουδώντας και χορεύοντας στους ρυθμούς της σάμπα.
Gisele Bundchen and Alcione at Carnival in Rio de Janeiro (February 19, 2023)— Gisele Bündchen Daily ⭐️ (@giseledaily) February 20, 2023
📹 alcioneamarron via Instagram Reels pic.twitter.com/A3MR7Qf6uO
Φορώντας ένα απλό crop top και ένα λευκό στενό τζιν, η Ζιζέλ μαγνήτισε τα βλέμματα τόσο για την ομορφιά της, όσο και για την αψεγάδιαστη σιλουέτα της.
Gisele Bundchen at Carnival in Rio de Janeiro (February 19, 2023)— Gisele Bündchen Daily ⭐️ (@giseledaily) February 20, 2023
📹 blogpaulogermano via Instagram Reels pic.twitter.com/cbyJu5tGnH
