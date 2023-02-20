search
ΠΕΜΠΤΗ 16.10.2025 09:55
20.02.2023 14:18

Ζιζέλ: Έκλεψε την παράσταση στο καρναβάλι του Ρίο Ντε Τζανέιρο – Viral στο διαδίκτυο οι ξέφρενοι χοροί της (Videos/Photos)

20.02.2023 14:18
zizel-new

Λίγο καιρό μετά τον χωρισμό της από τον Τομ Μπρέιντι, η Ζιζέλ φαίνεται ότι έχει γυρίσει σελίδα στη ζωή της, φιγουράροντας στα social media χαρούμενη και ανανεωμένη.

Η Βραζιλιάνα καλλονή τίμησε, μάλιστα, το καρναβάλι του Ρίο ντε Τζανέιρο, δίνοντας το «παρών» στις εκδηλώσεις οι οποίες φέτος διαρκούν από τις 17 έως τις 22 Φεβρουαρίου.

Στα Ιnstagram stories της αλλά και σε διάσπαρτα κλιπ που αναρτήθηκαν στα social media, η Ζιζέλ φαίνεται να διασκεδάζει τραγουδώντας και χορεύοντας στους ρυθμούς της σάμπα.

Φορώντας ένα απλό crop top και ένα λευκό στενό τζιν, η Ζιζέλ μαγνήτισε τα βλέμματα τόσο για την ομορφιά της, όσο και για την αψεγάδιαστη σιλουέτα της.

tsiaras_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ομοβροντία από 30 βουλευτές της ΝΔ: «Χάνουμε τους αγρότες, δεν θα πάμε ούτε στις παρελάσεις» – Τσιάρας: «Πείτε τα στο Μαξίμου» 

oikonomopoulos-new
LIFESTYLE

«Αφιερωμένο στη δύναμη που κρύβει κάθε γυναίκα» – Το μήνυμα του Νίκου Οικονομόπουλου κατά της ενδοοικογενειακής βίας (Video)

troxaio_kifisias_new
ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στην Κηφισίας: Νεαρός οδηγός «καρφώθηκε» σε τζαμαρία των ΕΛΤΑ – Είχε καταναλώσει αλκοόλ (videos)

kifisos_new
ΕΛΛΑΔΑ

Κηφισός: Χάος και ουρές χιλιομέτρων από λάδια που χύθηκαν στο οδόστρωμα

Principia
BUSINESS

Principia: Εγκαινιάζει μονάδα αποθήκευσης ενέργειας «Θεμέλιο» 49MW, προωθώντας βιώσιμη ενεργειακή μετάβαση Ελλάδας

bruce-willis-new
LIFESTYLE

Μπρους Γουίλις: «Οι κόρες του θρηνούν, τους λείπει πολύ ο πατέρας τους» λέει η σύζυγός του

syntaxiouxoi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανάσα για τους συνταξιούχους η πώληση της ψιλής κυριότητας των ακινήτων

ERIETTA_KOURKOULOU
LIFESTYLE

Εριέττα Κούρκουλου για το πρότυπο κέντρο τοκετού που δημιούργησε: Πάμε να βάλουμε ερωτηματικό σε ένα σύστημα πολύ δυνατό στην Ελλάδα

panos-routsi
ΕΛΛΑΔΑ

Πάνος Ρούτσι: Πήρε εξιτήριο από τον «Ευαγγελισμό», «πρέπει να ξεκουραστεί πλήρως»

pelvic_fracture_new
ΥΓΕΙΑ

Κάταγμα ισχίου: Χρήσιμες συμβουλές για ασφάλεια στο μπάνιο

