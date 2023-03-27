search
ΤΕΤΑΡΤΗ 31.12.2025 02:55
search
MENU CLOSE
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

27.03.2023 11:20

Άδωνις Γεωργιάδης: «Διατίμηση προϊόντων έγινε μόνο στη Λευκορωσία» – Δεν βλέπει αισχροκέρδεια στην αγορά

27.03.2023 11:20
super market new

Για την ακρίβεια και τη δυσκολία που αντιμετωπίζει ο καταναλωτής κάθε φορά που επισκέπτεται ένα σούπερ μάρκετ μίλησε στον ΣΚΑΪ 100,3 ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Ο υπουργός ανέφερε ότι η κυβέρνηση εξετάσε τη μείωση του ΦΠΑ στα προϊόντα. «Δεν το απορρίψαμε έτσι εύκολα» είπε απαντώντας στις σχετικές επικρίσεις της αντιπολίτευσης, με αφορμή την κατάργηση του ΦΠΑ σε ειδή πρώτης ανάγκης που έχει προχωρήσει η Ισπανία.

Εξήγησε επίσης ότι αυτό το μέτρο δε θα έφερνε αποτέλεσμα, καθώς δεν υπάρχει κανένας τρόπος ώστε να διασφαλιστεί ότι η μείωση θα φτάσει στην τσέπη του καταναλωτή.

Παράλληλα, σημείωσε ότι δεν μπορεί να μπει διατίμηση στα προϊόντα, γιατί αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα να σταματούν να τα πωλούν οι έμποροι, ή να πωλούνται στη μαύρη αγορά.

Ο υπουργός ανέφερε μάλιστα πως η μόνη χώρα που προχώρησε σε διατίμηση προϊόντων, ήταν η Λευκορωσία, και την απέσυρε ένα μήνα μετά.

Σχετικά με τις επικρίσεις για αισχροκέρδεια στη χώρα μας, διερωτήθηκε πως είναι δυνατόν να υπάρχει ταυτόχρονα αισχροκέρδεια και το ποσοστό του πληθωρισμού να είναι μικρότερο από το ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Οι απειλές κατά καθηγήτριας στο ΕΚΠΑ

Σχολιάζοντας εξάλλου τις απειλές που δέχεται η καθηγήτρια Βάνα Νικολαΐδου-Κυριανίδου, πρόεδρος του τμήματος Φιλοσοφίας στη Φιλοσοφική σχολή του ΕΚΠΑ, ο κ. Γεωργιάδης επισήμανε ότι μέσα στη Φιλοσοφική υπάρχει μία ομάδα της άκρας αριστεράς που έχει απειλήσει ακόμα και με βία την καθηγήτρια.

Δήλωσε ότι η ομάδα αύτη έχει δικαίωμα να ζητά την παραίτηση της καθηγήτριας, αλλά δεν έχει κανένα δικαίωμα να το επιβάλει διά της βίας. 

Ο κ. Γεωργιάδης σημείωσε ότι είναι ζήτημα δημοκρατίας, και ανέφερε πως αναμένει τις πρωτοβουλίες των πρυτανικών αρχών για το ζήτημα. 

Διαβάστε επίσης

Φωτοβολταϊκά στη στέγη: Από τον Απρίλιο οι αιτήσεις για επιδότηση έως 75% – Τα βήματα υπαγωγής στο πρόγραμμα (Video/Πίνακες)

Silicon Valley Bank: Η First Citizens εξαγόρασε τα δάνεια και τις καταθέσεις της χρεοκοπημένης τράπεζας

Συντάξεις Απριλίου: Από το απόγευμα οι πρώτες πληρωμές – Πότε θα μπει το επίδομα προσωπικής διαφοράς

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
mamdani
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Μαμντάνι θα ορκιστεί δήμαρχος της Νέας Υόρκης σε εγκαταλελειμμένο σταθμό του μετρό

tsiaras
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέο κάλεσμα Τσιάρα στους αγρότες για διάλογο – Αιχμές για εκφοβισμό, προπηλακισμούς και «παραβατικές συμπεριφορές» από τα μπλόκα (Video)

west-bank-334
ΚΟΣΜΟΣ

Ισραηλινοί στρατιώτες σκότωσαν Παλαιστίνιο που φέρεται να προσπάθησε να τους παρασύρει με αυτοκίνητο (Video)

Idris Elba
LIFESTYLE

Ιππότης χρίστηκε ο Ίντρις Έλμπα από τον Κάρολο

asthenoforo_ekav_new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Τροχαίο με σύγκρουση τριών οχημάτων – Ένας τραυματίας

Δείτε όλες τις ειδήσεις
minima-kinito-new
ΥΓΕΙΑ

Ποιες λέξεις στα μηνύματα «μαρτυρούν» ψυχοπάθεια

Papageorgiou
ΕΛΛΑΔΑ

Στρατιώτης αποπέμφθηκε από τις Ειδικές Δυνάμεις επειδή μίλησε σε συγκέντρωση

govgr-wallet_2912_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Μπλόκα της Τροχαίας: Επιτρέπεται να δείξω το δίπλωμα από το κινητό; - Τι λέει ο νέος ΚΟΚ

kabouri-new
LIFESTYLE

Δέσποινα Καμπούρη για το διαζύγιό της - «Είναι μια νέα συνθήκη, δεν μου αρέσει να το συζητώ δημοσίως» (Video)

kapodistrias_0
ΣΙΝΕΜΑ

«Καποδίστριας»: Γιατί η ταινία του Σμαραγδή διχάζει – Σινεμά ή ιστορική αφήγηση με σκοπιμότητα; (Photos/Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 31.12.2025 02:53
mamdani
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Μαμντάνι θα ορκιστεί δήμαρχος της Νέας Υόρκης σε εγκαταλελειμμένο σταθμό του μετρό

tsiaras
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέο κάλεσμα Τσιάρα στους αγρότες για διάλογο – Αιχμές για εκφοβισμό, προπηλακισμούς και «παραβατικές συμπεριφορές» από τα μπλόκα (Video)

west-bank-334
ΚΟΣΜΟΣ

Ισραηλινοί στρατιώτες σκότωσαν Παλαιστίνιο που φέρεται να προσπάθησε να τους παρασύρει με αυτοκίνητο (Video)

1 / 3