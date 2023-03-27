Άδωνις Γεωργιάδης: «Διατίμηση προϊόντων έγινε μόνο στη Λευκορωσία» – Δεν βλέπει αισχροκέρδεια στην αγορά

Για την ακρίβεια και τη δυσκολία που αντιμετωπίζει ο καταναλωτής κάθε φορά που επισκέπτεται ένα σούπερ μάρκετ μίλησε στον ΣΚΑΪ 100,3 ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Ο υπουργός ανέφερε ότι η κυβέρνηση εξετάσε τη μείωση του ΦΠΑ στα προϊόντα. «Δεν το απορρίψαμε έτσι εύκολα» είπε απαντώντας στις σχετικές επικρίσεις της αντιπολίτευσης, με αφορμή την κατάργηση του ΦΠΑ σε ειδή πρώτης ανάγκης που έχει προχωρήσει η Ισπανία.

Εξήγησε επίσης ότι αυτό το μέτρο δε θα έφερνε αποτέλεσμα, καθώς δεν υπάρχει κανένας τρόπος ώστε να διασφαλιστεί ότι η μείωση θα φτάσει στην τσέπη του καταναλωτή.

Παράλληλα, σημείωσε ότι δεν μπορεί να μπει διατίμηση στα προϊόντα, γιατί αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα να σταματούν να τα πωλούν οι έμποροι, ή να πωλούνται στη μαύρη αγορά.

Ο υπουργός ανέφερε μάλιστα πως η μόνη χώρα που προχώρησε σε διατίμηση προϊόντων, ήταν η Λευκορωσία, και την απέσυρε ένα μήνα μετά.

Σχετικά με τις επικρίσεις για αισχροκέρδεια στη χώρα μας, διερωτήθηκε πως είναι δυνατόν να υπάρχει ταυτόχρονα αισχροκέρδεια και το ποσοστό του πληθωρισμού να είναι μικρότερο από το ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Οι απειλές κατά καθηγήτριας στο ΕΚΠΑ

Σχολιάζοντας εξάλλου τις απειλές που δέχεται η καθηγήτρια Βάνα Νικολαΐδου-Κυριανίδου, πρόεδρος του τμήματος Φιλοσοφίας στη Φιλοσοφική σχολή του ΕΚΠΑ, ο κ. Γεωργιάδης επισήμανε ότι μέσα στη Φιλοσοφική υπάρχει μία ομάδα της άκρας αριστεράς που έχει απειλήσει ακόμα και με βία την καθηγήτρια.

Δήλωσε ότι η ομάδα αύτη έχει δικαίωμα να ζητά την παραίτηση της καθηγήτριας, αλλά δεν έχει κανένα δικαίωμα να το επιβάλει διά της βίας.

Ο κ. Γεωργιάδης σημείωσε ότι είναι ζήτημα δημοκρατίας, και ανέφερε πως αναμένει τις πρωτοβουλίες των πρυτανικών αρχών για το ζήτημα.

