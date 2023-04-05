Ρούλα Πισπιρίγκου: Ένταση στη δίκη ανάμεσα σε Κούγια-Ηλιάδη – Υπόνοιες για εμπόριο οργάνων (video)

Ένταση σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της δίκης της Ρούλας Πισπιρίγκου, ανάμεσα στον συνήγορό της Αλέξη Κούγια και τον διευθυντή της ΜΕΘ Παίδων Ρίου, Ανδρέα Ηλιάδη.

Ο γνωστός ποινικολόγος έκανε ερωτήσεις για το ζήτημα των μεταμοσχεύσεων στον γιατρό, αφήνοντας υπόνοιες για εμπόριο οργάνων.

Αναλυτικά ο διάλογος:

Κούγιας: Φημίζεστε πως στέλνετε όργανα μεταμοσχεύσεων στο εξωτερικό;

Ηλιάδης: Είμαι περήφανος γι’ αυτό. Ο Ηλιάδης δεν είναι κούριερ να μεταφέρει όργανα. Ότι είπε ο συνήγιρος είναι προσβολή στον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων. Προσβολή στους γονείς που έχουν δωρίσει όργανα. Είναι ύψιστο αγαθό να δίνει η μητέρα την καρδιά του δικού της παιδιού για να ζήσει ένα άλλο.

Κούγιας: Eίναι αλήθεια πως στέλνετε τα όργανα στο εξωτερικό στα νοσοκομεία που έχετε επαφή και μιλάνε μαζί σας και στην Ελλάδα κρατάτε μόνο μάτια;

Ηλιάδης: Aυτά είναι εκτός πραγματικότητας

Κούγιας: Πόσες φορές έχετε στείλει όργανα;

Ηλιάδης: Eίμαι περήφανος. Πολλές φορές.

Κούγιας: Πόσες φορές έχετε μιλήσει με τους γονείς και τους έχετε πείσει να δώσουν όργανα;

Ηλιάδης: O συντονιστής αυτών των ευαίσθητων θεμάτων ο μόνος υπεύθυνος, είναι ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων. Eμείς έχουμε υποχρέωση να προτείνουμε την δωρεά οργάνων.

Κούγιας: Πόσες φορές έχετε κάνει αυτή την διαδικασία;

Ηλιάδης: Τρεις στο εξωτερικό. 14 συνολικά

Κούγιας: Ποια ήταν η τελευταία;

Ηλιάδης: Προστατέψτε με

Πρόεδρος: Πείτε μας για την τελευταία

Ηλιάδης: O Θωμάς και η μικρή Ειρήνη. Αυτό δεν έχει σχέση με την υπόθεση και δεν θέλω να απαντήσω.

Νωρίτερα ο κ. Ηλιάδης αναφερόμενος σε «ανεξήγητα επεισόδια» ο μάρτυρας τόνισε πως η Τζωρτζίνα μετά την ανακοπή είχε πολύ αυξημένα επίπεδα τροπονίνης, πράγμα αναμενόμενο λόγω της κατάστασης του παιδιού. Ωστόσο αργότερα είπε, εμφανίζονταν αυξημένα επίπεδα τροπονίνης τα οποία έπεφταν ραγδαία. «Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Η γιατρός ακόμα μου ανέφερε για μυδρίαση, διαστολή της κόρης, στο μάτι της Τζωρτζίνας, κάτι που όπως τόνισε μπορεί να προκληθεί από χρήση φαρμάκων. Η κεταμίνη για παράδειγμα προκαλεί μυδρίαση», είπε.

Ο μάρτυρας που αποκαλούσε την Τζωρτζίνα είτε «η μικρή μας ασθενής» είτε «Τζωρτζινίτσα» περιέγραψε όσα έγιναν από την εισαγωγή του παιδιού στην ΜΕΘ του Ρίου μετά την ανακοπή μέχρι που το παιδί διακομίσθηκε στο Αγλαΐα Κυριακού στην Αθήνα. Ανέφερε όλες τις ενέργειες του και όλες τις επικοινωνίες που είχε με συναδέλφους του από κεντρικά νοσοκομεία ώστε να γίνει το καλύτερο δυνατό για το παιδί.

Όπως είπε, μετά την αποσωλήνωση «αποφασίσαμε για την προστασία της μικρούλας, για να μην κινδυνεύσει, να διακομισθεί με γιατρό στο Ωνάσειο. Εκεί μπήκε απινιδωτής και ρυθμίστηκε η βηματοδότηση στους 60 παλμούς. Μετά επέστρεψε πίσω στη μονάδα που ήταν στο Ρίο για να παρακολουθήσουν το εμφύτευμα απινιδωτή που είχαν τοποθετήσει. Η αποκατάσταση της Τζωρτζινας είχε ήδη ξεκινήσει» είπε ο μάρτυρας περιγράφοντας στην συνέχεια τις ενέργειες για «όσο μπορούσαμε να αποκαταστήσουμε την κινητικότητα».

Μετά το εξιτήριο, όπως είπε ο κ.Ηλιάδης «υπήρξε επικοινωνία με τη μητέρα της Τζωρτζίνας όπου μου ανέφερε κάποια συμπτώματα. Αφορούσαν συμπτώματα εμετών, ήταν μη ειδικά. Αυτό που πρότεινα ήταν ότι θα είναι καλύτερο να είναι στο χώρο του νοσοκομείου. Μπήκε στο νοσοκομείο, έγιναν αυτά που έπρεπε να γίνουν».

Όπως τόνισε «η Τζωρτζίνα υπό τη δική μας παρακολούθηση ήταν σε ήρεμη κατάσταση. Ο εγκεφαλογράφος ήταν ήρεμος, τα καρδιογραφήματα πάντα φυσιολογικά και κανένας βηματοδότης δεν ενεργοποιούνταν».

Πρόεδρος: Τα επεισόδια με σπασμούς, που υποχωρούσαν αυτόματα διαπιστώθηκαν από τους γιατρούς;

Μάρτυρας: Δεν διαπιστώθηκαν ποτέ. Μελέτησα τα δύο βίντεο, με κανέναν τρόπο δεν καταγράφουν επεισόδιο σπασμών. Εμφανίζεται ένα ένα παιδί που κλαίει και γενικά εικόνα που είναι αναμενόμενη. Ζήτησα να τραβηχτούν βίντεο του παιδιού και υπάρχει βίντεο του μόνιτορ που ήταν συνδεδεμένο το παιδί.

Όσον αφορά τα επίμαχα επεισόδια σε ερώτηση της προέδρου για αυτά τα συμπτώματα σπασμών μόνο όταν το παιδί ήταν κοντά στη μητέρα του και όχι όταν μεταφερόταν σε θάλαμο ΜΕΘ ο μάρτυρας είπε «υπάρχει εξήγηση! Θα σας πάω πίσω στα red flags της πλασματικής διαταραχής (συνδρόμου Μινχάουζεν)».

Ο κ. Ηλιάδης είπε πως η Τζωρτζίνα μεταφέρθηκε στο Αγλαΐα Κυριακού προκειμένου να γίνει εγκεφαλική καταγραφή, κάτι που δεν γινόταν στην Πάτρα. «Τηλεφώνησα στο νοσοκομείο και ενημέρωσα. Με πήρε τηλέφωνο η καρδιολόγος και μου είπε “έχω δει υπερηχογραφικά την μικρή δεν έχει τίποτα”».

Πρόεδρος: Σας πήρε τηλέφωνο η μητέρα την ώρα της ανακοπής στο Αγλαΐα Κυριακού. Θυμάστε τι σας είπε;

Μάρτυρας: Ναι απλά το διατύπωσε. Δεν θυμάμαι κάποια έντονη συναισθηματική φόρτιση. Μου είπε «η μικρή έπαθε ανακοπή και της κάνουν ΚΑΡΠΑ». «Της είπα σε παρακαλώ θα αφήσουμε τους γιατρούς να κάνουν τη δουλειά τους. Μετά από λίγη ώρα με ενημέρωσε ότι κατέληξε η μικρή και από κείνη τη στιγμή δυστυχώς δεν είχα άλλη επικοινωνία με τη μητέρα».

Ο μάρτυρας απαντώντας σε ερωτήσεις για τις αντιδράσεις των γονιών όσο το παιδί ήταν στο Ρίο είπε πως ο πατέρας έκανε πολλές ερωτήσεις για το τι θα γίνει και αν μπορεί να γίνει κάτι άλλο ενώ η μητέρα πιο πολύ άκουγε παρά ρωτούσε.

«Δεν είχε την αγωνία που συνήθως βλέπω στους γονείς. Του θρήνου. Κάθε γονιός όμως αντιδρά διαφορετικά. Αν μου έκανε εντύπωση; Ναι, ήταν μια αντίδραση της μητέρας που δεν ήταν ταυτόσημη με το μέγεθος της σοβαρότητας».

Ο γιατρός είπε πως η μητέρα αντιλαμβανόμενη πως είχε κάνει εντύπωση ή σχολιαζόταν η συμπεριφορά της, του είχε πει «παγοκολώνα θα με βλέπετε! Έχω περάσει πολλά! Το συναίσθημα μου δεν θα το βγάλω».

Η δίκη θα συνεχιστεί στις 25 Απριλίου.

Διαβάστε επίσης:

Επεισόδια στην ΑΣΟΕΕ: Βίντεο ντοκουμέντο από τον πυροβολισμό του αστυνομικού στον αέρα

FT για Τέμπη: «Προδιαγεγραμμένο» το δυστύχημα – Χρέος, κακοδιαχείριση, μείωση προσωπικού και διαφθορά

Άλκης Καμπανός: Απειλές κατά της ζωής της καταγγέλλει ότι δέχεται η ιατροδικαστής που κατέθεσε χθες