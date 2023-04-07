Φιλιππίνες: Με καρφιά και μαστίγια η αναπαράσταση της Σταύρωσης του Ιησού για τη Μεγάλη Παρασκευή των Καθολικών (Photos)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Μεγάλη Παρασκευή των Καθολικών η 7η Απριλίου και η παράδοση στις Φιλιππίνες θέλει τους κατοίκους σε πολλά χωριά να αναπαριστούν το θείο δράμα της Σταύρωσης του Χριστού χρησιμοποιώντας πραγματικά καρφιά και μαστίγια.
Στο χωριό Σαν Χουάν, βόρεια της Μανίλα, εκατοντάδες κάτοικοι και τουρίστες παρακολούθησαν σήμερα, μια αιματοβαμμένη αναπαράσταση των τελευταίων στιγμών του Ιησού Χριστού.
Ενώ οι περισσότεροι άνθρωποι στη θρησκευτική, Καθολική κατά πλειοψηφία χώρα περνούν τη μέρα τους στη Θεία Λειτουργία ή με τις οικογένειές τους, ορισμένοι καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να εξιλεωθούν για τις αμαρτίες τους ή αναζητούν θεϊκή παρέμβαση σε τελετουργίες τις οποίες ωστόσο αποδοκιμάζει η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία.
Δεκάδες άντρες φορώντας στέμματα από κλήματα στα κεφάλια τους περπάτησαν ξυπόλητοι στα στενά δρομάκια, μαστιγώνοντας τους εαυτούς τους ασταμάτητα με μαστίγια από μπαμπού δημιουργώντας τεράστιες πληγές στα σώματά τους.
«Το κάνω για την οικογένειά μου για να είναι υγιείς», είπε ο 31χρονος Ντάρεν Πασκουάλ, αφού μαστίγωσε την πλάτη του, σύμφωνα με την Daily Mail. «Απλώς προσεύχεσαι, δεν μπορείς να νιώσεις τον πόνο» πρόσθεσε.
