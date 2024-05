H πιο πολιτική Eurovision: «Κατακλύστηκε» από δηλώσεις υπέρ της ειρήνης η διοργάνωση – Τα μηνύματα συμμετεχόντων και κοινού (Videos)

Η φετινή Eurovision υπήρξε μια από τις πιο πολιτικοποιημένες διοργανώσεις του θεσμού με πολλούς από τους συμμετέχοντες αλλά και το κοινό να παίρνουν θέση για τον πόλεμο στη Γάζα.

Από την Ιρλανδή Bambie Thug που φώναξε: «Η αγάπη θα νικήσει το μίσος!» μέχρι την απόφαση δύο κριτών να αποσυρθούν από τον φετινό διαγωνισμό, το σόου χαρακτηρίστηκε από πολλαπλές διαμαρτυρίες για την απόφαση να επιτραπεί στο Ισραήλ να διαγωνιστεί παρά την συνεχιζόμενη επίθεσή του στην Παλαιστίνη.

Ο εκπρόσωπος της Γαλλίας Slimane επίσης φώναξε πως «όλοι μας πρέπει να παλέψουμε για την αγάπη και την ειρήνη», ενώ όταν η Αυστρία ανακοίνωσε τους 12 βαθμούς της, το έκανε με έναν εκφωνητή που φορούσε ένα μαύρο μπλουζάκι που έγραφε απλώς «Ισότητα» με κεφαλαία γράμματα.

🇫🇷 Slimane interrupted his performance during today's dress rehearsal.



"When I was a child, I dreamed about music, I dreamed about this dream to be a singer to sing peace […] We need to be united by music, yes, but with love and peace"



