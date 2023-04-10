Νέα Ερυθραία: Ισόβια κάθειρξη στον «σαμουράι» για τη δολοφονία υπαλλήλου εταιρείας φυσικού αερίου

Σε ισόβια κάθειρξη καταδικάστηκε ο αποκαλούμενος «σαμουράι» της Νέας Ερυθραίας, ο οποίος είχε ανοίξει πυρ κατά δύο υπαλλήλων εταιρείας εγκατάστασης φυσικού αερίου τον Οκτώβριο του 2021, με αποτέλεσμα το θάνατο του ενός και τον σοβαρό τραυματισμό του δεύτερου.

Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο, απέρριψε τον ισχυρισμό του 42χρονου περί μειωμένου καταλογισμού και του επέβαλε την ποινή της ισόβιας κάθειρξης, με πλειοψηφία 6 προς 1, για τη δολοφονία ενός υπαλλήλου εταιρείας φυσικού αερίου της περιοχής.

Επίσης, του επέβαλε ποινή 13 ετών κάθειρξης για τον τραυματισμό του ιδιοκτήτη της εταιρίας και σε 8 μήνες και την καταβολή 900 ευρώ για τις κατηγορίες της κατοχής ναρκωτικών, οπλοφορίας οπλοχρησίας και παράνομης οπλοκατοχής. Στον καταδικασθέντα το δικαστήριο δεν αναγνώρισε ελαφρυντικά.

«Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη. Η φυλακή ήταν μονόδρομος για μένα θα βγω ένας καλός πολίτης όταν εκτίσω την ποινή μου και σας ευχαριστώ για αυτή την ευκαιρία», δήλωσε ο καταδικασθείς μετά την απόφαση.

Κατά την απολογία του είχε υποστηρίξει ότι ήταν χρήστης ναρκωτικών ουσιών χαρακτηρίζοντας τον εαυτό του του «μαστουρωμένη κούκλα» και απέδωσε τη βίαιη επίθεση σε δυο μυτιές… speedball και στη φασαρία που έκαναν με τις εργασίες τους οι υπάλληλοι της εταιρείας. «Έχω καταστρέψει τη ζωή μου και του θανόντα, είμαι θύμα των περιστάσεων και δημιούργησα και άλλα θύματα», είχε υποστηρίξει μεταξύ άλλων στην απολογία του.

