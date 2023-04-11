search
ΤΡΙΤΗ 09.09.2025 11:18
11.04.2023 20:08

Ναρκωτικά και αναβολικά διακινούσε σε πριβέ πάρτι ο 33χρονος αστυνομικός που συνελήφθη

11.04.2023 20:08
Νέα στοιχεία συνθέτουν το παζλ της εγκληματικής δράσης του 33χρονου αστυνομικού που συνελήφθη γιατί διακινούσε ναρκωτικά με το περιπολικό.

Όπως αποκάλυψε η εκπομπή Live News του Mega στους αδιάφθορους της ΕΛΑΣ έφτασαν καταγγελίες ότι ο αστυνομικός διακινούσε ναρκωτικά, αλλά και αναβολικά σε πριβέ πάρτι της υψηλής κοινωνίας σε βόρεια και νότια προάστια ακόμα και την περίοδο του κορωνοϊού. Πάρτι, στα οποία πήγαινε πάντα μαζί με τους τράπερς που προστάτευε.

Ο αστυνομικός κατηγορείται ότι διακινούσε τις παράνομες ουσίες με το υπηρεσιακό του όχημα τουλάχιστον από τον Οκτώβριο του 2022. Τα ναρκωτικά φέρεται ότι τα έκρυβε στο σπίτι του ενώ στενή του συνεργάτιδα στο κόλπο ήταν η σύντροφός του, η οποία επίσης συνελήφθη. Πελάτης του, ένας 34χρονος ειδικός φρουρός με τον οποίο δούλευαν για χρόνια μαζί στην ομάδα ΔΙΑΣ και ο οποίος φέρεται να ψώνιζε από τον ίδιο κάνναβη για προσωπική του χρήση. Και αυτός συνελήφθη από τους αστυνομικούς.

Τόσο για τον 33χρονο αστυνομικό, ο οποίος τη Μεγάλη Τετάρτη θα οδηγηθεί στον ανακριτή, όσο και για τον ειδικό φρουρό, έχει διαταχθεί ένορκη διοικητική εξέταση και έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα.

