Με τη συμμετοχή εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων πραγματοποιήθηκαν σήμερα στη Γαλλία συγκεντρώσεις και διαδηλώσεις, στο επίκεντρο των οποίων βρέθηκε ο νόμος για την αναμόρφωση του γαλλικού συνταξιοδοτικού συστήματος, κατά του οποίου τάσσεται -σύμφωνα με σχεδόν όλες τις δημοσκοπήσεις- η πλειονότητα των Γάλλων.

Σε πολλές από τις μεγάλες πόλεις της Γαλλίας, αρχής γενομένης από το Παρίσι και τη Λιόν, σημειώθηκαν συγκρούσεις της αστυνομίας με ομάδες διαδηλωτών προσκείμενες, σύμφωνα με γαλλικά μέσα ενημέρωσης, στον χώρο της εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς, αλλά και στα λεγόμενα «κίτρινα γιλέκα».

Η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων και, όπως ανακοίνωσε, προέβη σε δεκάδες συλλήψεις για πράξεις βίας, όπως το σπάσιμο βιτρινών και το κάψιμο αυτοκινήτων.

Από τα κόμματα της αντιπολίτευσης το παρόν έδωσε στη συγκέντρωση του Παρισιού ο επικεφαλής της αριστερής συμπαράταξης Ζαν-Λικ Μελανσόν, ενώ από το χώρο της ακροδεξιάς, που παραδοσιακά δεν συμμετέχει στις διαδηλώσεις της Πρωτομαγιάς, η Μαριν Λεπέν εόρτασε με οπαδούς του κόμματος της τη «γιορτή του Έθνους».

Αρχικά οι διαδηλώσεις ήταν ήρεμες, ωστόσο στην συνέχεια προκλήθηκε ένταση μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομίας με καπνογόνα και συγκρούσεις.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εσωτερικών, οι αρχές προχώρησαν σε 180 συλλήψεις σε όλη τη Γαλλία, ενώ στο Παρίσι συνελήφθησαν 53 άτομα.

Ο αριθμός αυτός δόθηκε νωρίς το απόγευμα, καθώς διαδήλωση στο Παρίσι, στην οποία έχουν ήδη σημειωθεί βίαια επεισόδια, δεν έχει ακόμη διαλυθεί.

Η Γενική Εργατική Συνομοσπονδία (CGT) ανακοίνωσε ότι 2.3 εκατ. πολίτες συμμετείχαν στις πορείες σε όλη τη Γαλλία. Παράλληλα, στο Παρίσι, σύμφωνα με το CGT, διαδήλωναν 550.000 πολίτες, με την αστυνομία να περιορίζει τον αριθμό στους 112.000.

