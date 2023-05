Μπορεί να μην κέρδισε το χρυσό μετάλλιο στον 17ο Διεθνή Μαραθώνιο «Μέγας Αλέξανδρος» στη Θεσσαλονίκη, αλλά σίγουρα εξασφάλισε το χρυσό την καρδιά της αγαπημένης του.

Ο λόγος για έναν αθλητή, ο οποίος μετά τον τερματισμό έκανε πρόταση γάμου στην αγαπημένη του.

Ο 34χρονος Κωνσταντίνος Λωλάκος εμφανίστηκε στο τέλος της διαδρομής με ένα πλακάτ που έγραφε «Anda Cristina Butnar, will you marry me?».

Ο ίδιος ανέφερε πως ήταν όνειρο του και πως υπήρχε η σκέψη να γίνει με αυτόν τον τρόπο η πρόταση γάμου στην αγαπημένη του, σύμφωνα με το thessnews.gr.

Ο Κωνσταντίνος έχει καταγωγή από τις Σέρρες, ενώ η σύντροφος του από τη Ρουμανία, και οι δύο είναι γιατροί.

Για την ιστορία… τερμάτισε τον Μαραθώνιο με προσωπικό χρόνο 4 ώρες και 16 λεπτά.

