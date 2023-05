Τουλάχιστον δέκα τοκ σόου υψηλής απόδοσης σε -κατ΄αρχήν- τέσσερα μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα των ΗΠΑ, άρχισαν τις επαναλήψεις, σχεδόν όλες οι καθημερινές σειρές και αρκετές άλλες, είναι πιθανόν να αναστείλουν τις μεταδόσεις τους άμεσα, με αντίκτυπο και στις συνδρομητικές πλατφόρμες, εξαιτίας της απεργίας των σεναριογράφων της Αμερικής.

Από την κινητοποίηση διαρκείας πλήττονται και τα «μικρότερα» κανάλια, τοπικής-περιφερειακής εμβέλειας της χώρα, τα οποία μισθώνουν και αναμεταδίδουν προγράμματα των μεγάλων τηλεοπτικών οργανισμών.

Η απεργία, στην οποία έχουν «κατέβει» από την Τρίτη οι σεναριογράφοι των ΗΠΑ -η ένωση τους αριθμεί 11.500 μέλη-, τείνει να λάβει διαστάσεις ανάλογες με εκείνη που είχαν κάνει πριν από 16 χρόνια όταν είχε διαρκέσει περίπου 100 ημέρες (η προηγούμενη από αυτή, το 1988, είχε κρατήσει 153 ημέρες).

Οι ζωντανές εκπομπές «The Talk» και «The Late Show» (CBS) «Saturday Night Live» (NBC- Peacock), «Jimmy Kimmel Live» (ABC), «Tonight» και «Late Night» (NBC) είναι σε παύση και προβάλλονται επαναλήψεις τους. Το HBO θα σταματήσει επίσης τη ζωντανή παραγωγή του «Real Time with Bill Maher» και του «Last Week Tonight» με τον Τζόν Όλιβερ. Σε αυτά προστέθηκε και το «The Daily Show» του καλωδιακού δικτύου Comedy Central.

Χωρίς επεισόδια μένει η σειρά «Good Omens» της συνδρομητικής πλατφόρμας Prime Video Amazon. Η σεναριογράφος της σειράς, Μπρίτανι Νίκολς, εξέφρασε την ανησυχία ότι η απεργία μπορεί να επηρεάσει τον τρίτο κύκλο της βραβευμένης με ΕΜΜΥ «Abbott Elementary» του Disney+, αν διαρκέσει επι μακρόν.

«Είναι μια σειρά τα σενάρια της οποίας γράφονται ενώ είναι τα επεισόδια της είναι στον “αέρα”. Αν η απεργία συνεχιστεί για πολύ δεν θα μπορέσει η σειρά να είναι έτοιμη στην ώρα της», δήλωσε η συγγραφέας σε αμερικανικά ΜΜΕ.

Στη σειρά ανιμέισον «Big Mouth» του Netflix οι σεναριογράφοι δούλευαν τα κείμενα για τα επεισόδια της όγδοης και τελευταίας σεζόν και ήταν ήδη στην έκτη εβδομάδας γραψίματος. Αν δεν ξεσπούσε η απεργία θα παρέδιδαν κείμενα τον Αύγουστο.

Τα «μολύβια» κάτω και για το «Cobra Kai» (του Netflix κι αυτό), ενώ η σειρά οδεύει για την έκτη σεζόν της. Ο δημιουργός της σειράς Τζον Χόργουιτς τουίταρε «τα μολύβια κάτω σε ένδειξη αλληλεγγύης» και η ομάδα των σεναριογράφων η οποία ετοίμαζε τα σενάρια σταμάτησε.

«Παγώνουν» επίσης τα πάντα και στη σειρά θρίλερ «Yellowjackets» του Showtime, μία μέρα αφότου είχε συναντηθεί η ομάδα σεναριογράφων για να αρχίσουν το γράψιμο του νέου κύκλου. Την ανακοίνωση αυτή έκανε η εκ των συνδημιουργών της σειράς Άσλι Λάιλ από το τουίτερ.

Οι τελευταίες διαπραγματευτικές επαφές ανάμεσα στην Συμμαχία Κινηματογραφικών και Τηλεοπτικών Παραγωγών (Alliance of Motion Picture and Television Producers) και την Ένωση Συγγραφέων Αμερικής (Writer Guild of America) κατέληξαν σε αδιέξοδο.

Η Συμμαχία έδωσε ένα πακέτο 40 σελίδων, με τις προτάσεις της, στις οποίες δεν περιλαμβάνονται βασικά για τους σεναριογράφους αιτήματα, μεταξύ των οποίων περιθώριο κάποιων εβδομάδων ως ελάχιστο χρονικό διάστημα για τη συγγραφή κειμένων, εγγυημένη εργασία τουλάχιστον τριών εβδομάδων ανά επεισόδιο, για τους συγγραφείς, πνευματικά δικαιώματα από την αξιοποίηση Τεχνητής Νοημοσύνης (ChatGPT) και βεβαίως ΣΣΕ.

