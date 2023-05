Παρελθόν αποτελεί απ’ τους Μιλγουόκι Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο ο προπονητής Μάικ Μπουντενχόλζερ.

Έπειτα από μια πενταετία, κατά την οποία τα «Ελάφια» επέστρεψαν στο υψηλότερο μπασκετικό επίπεδο με αποκορύφωμα την κατάκτηση του πρωταθλήματος NBA το 2021, οι Μπακς γυρίζουν σελίδα.

Ο 53χρονος τεχνικός ανέλαβε τα «ελάφια» το 2018, βοήθησε σημαντικά στην ανάπτυξη όλου του πρότζεκτ της ομάδας του Μιλγουόκι, με αποκορύφωμα την κατάκτηση του τίτλου το NBA το 2021. Το 2019 είχε αναδειχθεί προπονητής της χρονιάς στη Λίγκα, κερδίζοντας τη σχετική, ατομική διάκριση για δεύτερη φορά στην καριέρα του.

Ο εφετινός «σκληρός» αποκλεισμός, ωστόσο, στον πρώτο γύρο των playoffs της ανατροπής με 4-1 απ’ τους Μαϊάμι Χιτ -μολονότι οι Μπακς έκλεισαν τη regular season με το καλύτερο ρεκόρ σ’ όλο το ΝΒΑ- κόστισε εντέλει και τη θέση του Μπουντενχόλζερ.

BREAKING: The Milwaukee Bucks dismissed coach Mike Budenholzer, sources tell ESPN. Budenholzer is out after the East’s top-seed suffered a first-round loss to the Miami Heat. pic.twitter.com/wQp0Zk3lxi