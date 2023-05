Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν από ρωσικά πλήγματα στο Κίεβο, όπως ανακοίνωσαν τοπικοί αξιωματούχοι το πρωί της Δευτέρας (8/5).

Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν εξαιτίας εκρήξεων στη συνοικία Σολομιάνσκι και άλλοι δύο όταν συντρίμμια UAV κατέπεσαν στη συνοικία Σιατόσιν –και οι δύο βρίσκονται δυτικά από το κέντρο της πόλης–, ανέφερε μέσω Telegram ο δήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσας Βιτάλι Κλίτσκο.

Πρόσθεσε πως οι εκρήξεις συνεχίζονται στο Κίεβο.

More shaheds over Kiev. pic.twitter.com/M0G4Xha1qz

Η στρατιωτική διοίκηση της πόλης έκανε λόγο για καταστροφές εξαιτίας της νέας ρωσικής επιδρομής. Ανέφερε πως αυτοκίνητο πήρε φωτιά «πιθανόν εξαιτίας της πτώσης συντριμμιών» και έκανε επίσης λόγο για πτώση «συντριμμιών σε πολυκατοικία».

Δημοσιογράφοι του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς ανέφεραν πως άκουσαν πολλές εκρήξεις στο Κίεβο.

Αξιωματούχοι διαβεβαίωσαν ότι η αντιαεροπορική άμυνα απωθεί την νέα επιδρομή.

Τουλάχιστον μία έκρηξη ακούστηκε εξάλλου κατά τη διάρκεια πυραυλικής επίθεσης στην Οδησσό, ουκρανικό λιμάνι στρατηγικής σημασίας στη Μαύρη Θάλασσα, ανέφερε αξιωματούχος, ενώ ουκρανικά ΜΜΕ έκαναν επίσης λόγο για εκρήξεις στη Χερσώνα (νότια) και στη Ζαπορίζια (νοτιοανατολικά). Ο Βλαντίμιρ Ρόγκοφ, αξιωματούχος εγκατεστημένος από τη Μόσχα στη Ζαπορίζια, ανέφερε πως βομβαρδίστηκαν αποθήκη και θέσεις του ουκρανικού στρατού στην Ορνίχιβ, μικρή πόλη της περιφέρειας.

⚠️ 💥Such sounds are now heard by the residents of Kherson. pic.twitter.com/Jud6t3jA9C