Ένα σοκαριστικό περιστατικό έλαβε χώρα στο Πακιστάν όταν θρησκευτικός ηγέτης λιντσαρίστηκε μέχρι θανάτου από τον όχλο επειδή βλαστήμησε.

Το συμβάν έλαβε χώρα στην επαρχία Κιμπέρ-Πανκτούνκβα, στα βορειοδυτικά της χώρας. Ο Νιγκάρ Αλάμ, θρησκευτικός ηγέτης τοπικής μουσουλμανικής κοινότητας, είχε προσκληθεί να μιλήσει σε μια συγκέντρωση που διοργάνωσε το κόμμα Τεχρίκ-ε-Ινσάφ (PTI), του πρώην πρωθυπουργού Ιμράν Χαν, στο χωριό Σαβαλντχέρ.

Το κοινό εξέλαβε κάποιες από τις δηλώσεις του ως «βλάσφημες» και εξαγριώθηκε. Όπως δήλωσε αξιωματούχος της περιοχής στο Al Jazeera λιντσαρίστηκε αφού «έκανε κάποια βλάσφημα σχόλια που εξόργισαν τον κόσμο».

Η σορός του Αλάμ μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο από τις αρχές που κατάφεραν να τον πάρουν από το οργισμένο πλήθος και έχει ξεκινήσει έρευνα για το περιστατικό, σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο.

Δείτε το σοκαριστικό video:

A Muslim religious leader has been beaten to death in Pakistan for allegedly making ‘blasphemous remarks’ during a speech at a rally for Imran Khan’s opposition PTI party ⤵️ pic.twitter.com/KPi7opmvXt