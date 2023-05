Η σαπουνόπερα «Σερμπέτι Κράνμπερι» «κάνει ζημιά» στον Ερντογάν, καθώς έγινε ξαφνικά ένα από τα πιο έντονα σημεία συζήτησης πριν από τις κρίσιμες εκλογές στην Τουρκία, σύμφωνα με το Politico.

Όλα σχετίζονται με την πρωταγωνίστρια της σειράς, τη Νουρσεμά, της οποίας οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει στη ζωή της, ωθούν τους θεατές να θέσουν στον εαυτό τους μια δύσκολη ερώτηση:

Ποιον θα ψήφιζε; Οι απαντήσεις που δίνονται δεν είναι και οι καλύτερες για τον πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος επιδιώκει να παρατείνει την 20ετή διακυβέρνησή του στις εκλογές.

Την ίδια στιγμή, στις αρχές Απριλίου, το τουρκικό ραδιοτηλεοπτικό συμβούλιο αντέδρασε με αυστηρότητα στη θλιβερή ιστορία, επιβάλλοντας πρόστιμο στους δημιουργούς της σειράς και προσωρινή απαγόρευση της προβολή της, η οποία ανακλήθηκε αυτή την εβδομάδα.

OMFG I cannot believe Abdullah still marry off Nursema to the ManHoe and now he wants to rape and abuse her 🤬🤬death to you Abdullah and Pembe #KızılcıkŞerbeti https://t.co/UFDsZle2Wp